अलीगढ़ के अभिषेक गुप्ता हत्याकांड का खुलासा, महामंडलेश्वर पूजा शकुन पांडे और उनके पति ने रची थी साजिश, दी थी 3 लाख की सुपारी

यूपी के अलीगढ़ के युवा व्यापारी अभिषेक गुप्ता की हत्या का पुलिस ने खुलासा कर दिया है. मुख्य शूटर मोहम्मद फजल ने पूछताछ में बताया कि यह हत्या हिंदू महासभा की नेता पूजा शकुन पांडे और उनके पति अशोक पांडे के इशारे पर की गई थी. पुलिस ने सीसीटीवी फुटेज और मुखबिरों की मदद से इस हत्याकांड का खुलासा किया है.

दरअसल, 26 सितंबर को अलीगढ़ के खेरेश्वर चौराहे पर शोरूम मालिक अभिषेक गुप्ता की हत्या हुई थी. पुलिस ने अब इस मामले में शूटर मोहम्मद फजल को गिरफ्तार किया है. आरोपी फजल ने कबूल किया कि अभिषेक की हत्या पूजा शकुन पांडे और उनके पति अशोक पांडे के कहने पर हुई थी. इस हत्या के लिए तीन लाख रुपये की सुपारी दी गई थी, जिसमें से एक लाख रुपये एडवांस दिए गए थे.

पूजा शकुन पांडे अलीगढ़ की एक विवादित राजनीतिक और धार्मिक नेता हैं. वह हिंदू महासभा की प्रमुख नेता के तौर पर जानी जाती हैं. उन्हें निरंजनी अखाड़ा की महामंडलेश्वर भी कहा जाता है. पहले वह गणित की टीचर थीं, लेकिन बाद में उन्होंने संन्यासी बनने का फैसला लिया. उनके पति अशोक पांडे हिंदू महासभा के राष्ट्रीय प्रवक्ता हैं.

पैसों के विवाद में हुई हत्या

अभिषेक गुप्ता अलीगढ़ के एक युवा कारोबारी थे, जो टीवीएस शोरूम चलाते थे. अभिषेक के परिवार ने आरोप लगाया था कि पांडे दंपति के साथ उनका लंबे समय से पैसों का विवाद चल रहा था और उन पर लगातार दबाव बनाया जा रहा था. एसएसपी नीरेज कुमार जादौन के मुताबिक, जांच में मिले पुख्ता सुरागों के बाद शूटर को पकड़ा गया, जिसने सुपारी लेकर हत्या करने की बात कबूल की. पूजा शकुन पांडे के पति अशोक पांडे को पहले ही जेल भेजा जा चुका है. फिलहाल, पूजा और एक अन्य शूटर फरार हैं.

