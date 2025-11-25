राम मंदिर ध्वजारोहण के मौके पर अखिलेश यादव का पोस्ट, दर्शन को लेकर इशारों में दिया बड़ा संकेत!

अयोध्या के राम मंदिर के शिखर पर आज धर्मध्वजा फहराई जा रही है. खुद पीएम नरेंद्र मोदी इस कार्यक्रम में शामिल होने के लिए राम नगरी पहुंचे हुए हैं. इस बीच सपा मुखिया अखिलेश यादव ने सोशल मीडिया पर एक पोस्ट कर सबका ध्यान अपनी ओर खींचा. अपने इस पोस्ट में उन्होंने इटावा में बन रहे ‘श्री केदारेश्वर महादेव मंदिर’ का जिक्र किया है, साथ ही इशारों में अन्य मंदिरों के दर्शन का भी जिक्र किया है.

अखिलेश यादव ने अपने 'एक्स' पोस्ट में लिखा- 'पूर्णता ही पूर्णता की ओर ले जाती है. ईश्वरीय प्रेरणा से इटावा में निर्माणाधीन ‘श्री केदारेश्वर महादेव मंदिर’ के पूर्ण होने पर अन्य मंदिरों के दर्शन का संकल्प भी पूर्ण करेंगे.

उन्होंने आगे लिखा- 'आस्था जीवन को सकारात्मकता और सद्भाव से भरनेवाली ऊर्जा का ही नाम है. दर्शन के लिए ईश्वरीय इच्छा ही मार्ग बनाती है, वही बुलाती है. सच तो ये है कि हम सब तो ईश्वर के बनाएं मार्ग पर बस चलकर जाते हैं... आस्थावान रहें, सकारात्मक रहें.'

गौरतलब है कि अखिलेश यादव ने इससे पहले एक इंटव्यू के दौरान राम मंदिर जाने को लेकर अपना रुख स्पष्ट किया था. उन्होंने कहा था कि वह अयोध्या राम मंदिर का निर्माण पूरा होने के बाद ही दर्शन करने के लिए जाएंगे. इसके साथ ही उन्होंने यह भी कहा था कि इटावा में बनने वाला ‘श्री केदारेश्वर महादेव मंदिर’ का निर्माण भी पूरा होने वाला है, जैसे ही मंदिर का निर्माण पूरा हो जाएगा, वहां के दर्शन करके सीधा परिवार के साथ अयोध्या जाएंगे.

गौरतलब है कि समाजवादी पार्टी के मुखिया अखिलेश यादव इटावा में केदारनाथ मंदिर की तर्ज पर केदारेश्वर मंदिर का निर्माण करवा रहे हैं. यह मंदिर इटावा सफारी पार्क के सामने बन रहा है. बीती महाशिवरात्रि के अवसर पर अखिलेश यादव ने इस मंदिर का वीडियो सोशल मीडिया पर साझा किया था. इस पर्व पर, यादव परिवार के सदस्य निर्माण कार्य देखने के लिए मंदिर पहुंचे थे. महाशिवरात्रि पर तमिलनाडु से आए पुजारियों ने ढोल-नगाड़ों के साथ पूजन कार्य शुरू किया था.

