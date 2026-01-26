scorecardresearch
 
शंकराचार्य विवाद पर अखिलेश यादव का तीखा हमला, बोले बीजेपी नहीं है सनातनी

प्रयागराज में शंकराचार्य अविमुक्तेश्वरानंद से जुड़े विवाद पर अखिलेश यादव ने बीजेपी पर हमला बोला है. उन्होंने कहा कि बीजेपी सनातनी नहीं है और शंकराचार्य के साथ पुलिस ने अपमानजनक व्यवहार किया. मौनी अमावस्या पर हुए विवाद के बाद शंकराचार्य स्नान किए बिना लौट गए थे.

सपा अध्यक्ष अखिलेश यादव (Photo: Screengrab)
समाजवादी पार्टी के राष्ट्रीय अध्यक्ष अखिलेश यादव ने प्रयागराज में शंकराचार्य अविमुक्तेश्वरानंद से जुड़े विवाद को लेकर बीजेपी पर तीखा हमला बोला है. अखिलेश यादव ने कहा कि बीजेपी सनातनी नहीं है और उसका हिंदू धर्म से कोई लेना देना नहीं है. उन्होंने सवाल उठाया कि देश के सबसे पूजनीय और सम्मानित शंकराचार्य के साथ पुलिस ने कैसा व्यवहार किया.

अखिलेश यादव ने कहा कि शंकराचार्य हमारे सबसे बड़े और प्रतिष्ठित धर्मगुरु हैं. उन्होंने आरोप लगाया कि उनके रथ को पुलिस ने धक्का मारा और उनके साथ चल रहे सेवाकारों के साथ भी अपमानजनक व्यवहार किया गया. उन्होंने कहा कि यह सब बीजेपी सरकार में हुआ और इसका कारण यह है कि बीजेपी हर चीज को अपने नियंत्रण में रखना चाहती है.

अखिलेश यादव ने बीजेपी पर निशाना साधा

सपा अध्यक्ष ने कहा कि महीनों से लगातार अपमान हो रहा है और बीजेपी खुद को सनातनी बताती है, जबकि उसका आचरण इसके उलट है. उन्होंने कहा कि जिस तरह शंकराचार्य और उनके अनुयायियों के साथ व्यवहार किया गया, वह बेहद निंदनीय है और इससे बीजेपी का असली चेहरा सामने आता है.

बता दें, यह विवाद प्रयागराज में माघ मेला के दौरान मौनी अमावस्या के दिन सामने आया. संगम तट पर यूपी सरकार के गृह सचिव मोहित गुप्ता और शंकराचार्य अविमुक्तेश्वरानंद के शिष्यों के बीच कहासुनी हो गई थी. देखते ही देखते यह बहस बढ़ गई और मारपीट की स्थिति बन गई.

मौनी अमावस्या पर हुई थी मारपीट 

इस घटना के बाद शंकराचार्य अविमुक्तेश्वरानंद ने मौनी अमावस्या का स्नान करने से इनकार कर दिया. वह बीच रास्ते से ही अपनी पालकी को अखाड़े में वापस ले गए थे. इस पूरे मामले को लेकर राजनीतिक बयानबाजी तेज हो गई है और विपक्ष लगातार सरकार पर सवाल उठा रहा है.
 

