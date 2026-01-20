scorecardresearch
 
aaj tak epaper in hindi

Feedback

बरेली सपा कार्यकारिणी भंग: जिला-महानगर इकाई पूरी तरह बर्खास्त, इसलिए अखिलेश यादव ने लिया एक्शन

बरेली समाजवादी पार्टी में लंबे समय से चल रही खींचतान और जिलाध्यक्ष का कथित अश्लील वीडियो वायरल होने के बाद अखिलेश यादव ने सख्त एक्शन लिया है. पार्टी ने जिलाध्यक्ष और महानगर अध्यक्ष सहित पूरी जिला कार्यकारिणी को तत्काल प्रभाव से भंग कर अनुशासन का कड़ा संदेश दिया है.

Advertisement
X
सपा अध्यक्ष अखिलेश यादव. (File Photo: ITG)
सपा अध्यक्ष अखिलेश यादव. (File Photo: ITG)

समाजवादी पार्टी के राष्ट्रीय अध्यक्ष अखिलेश यादव के निर्देश पर बरेली की जिला और महानगर इकाई को पूरी तरह बर्खास्त कर दिया गया है. जिलाध्यक्ष शिवचरण कश्यप का एक कथित अश्लील वीडियो वायरल होने और संगठन में मची गुटबाजी के कारण यह बड़ी कार्रवाई की गई है. प्रदेश अध्यक्ष श्याम लाल पाल ने इस संबंध में आदेश जारी करते हुए पूरी कार्यकारिणी को भंग कर दिया है. 

पिछले काफी समय से जिलाध्यक्ष और महानगर अध्यक्ष शमीम खां सुल्तानी के बीच वर्चस्व की जंग चल रही थी, जिससे पार्टी की छवि धूमिल हो रही थी. शीर्ष नेतृत्व ने शिकायतों की गुप्त जांच कराने के बाद 2027 के चुनाव से पहले संगठन को साफ-सुथरा करने के लिए यह कड़ा फैसला लिया है.

वीडियो वायरल होते ही गिरी गाज

सम्बंधित ख़बरें

samajwadi party president akhilesh yadav mission 2027
रिपोर्ट कार्ड और टास्क... मिशन 2027 में जुटे अखिलेश, सांसदों के साथ बनाएंगे रणनीति
2027 के UP चुनाव में क्या BJP के हिंदू वोटबैंक में सेंध लगा पाएंगे अखिलेश? देखें खबरदार
asaduddin owaisi aimim sp muslim voters akhilesh yadav chalenge in up politcs
मुंबई में ओवैसी ने सपा के किले में लगाई सेंध... क्या यूपी में भी बिगाड़ेंगे अखिलेश का खेल?
sambhal violence akhilesh yadav police officers anuj chaudhary political massage
अनुज चौधरी के बहाने अखिलेश ने यूपी के अधिकारियों को दिया बड़ा मैसेज, क्या है मायने
2027 के UP चुनाव में क्या हिंदुत्व के सहारे ही मिलेगी जीत? देखें खबरदार

जिलाध्यक्ष शिवचरण कश्यप पर न केवल गुटबाजी के आरोप थे, बल्कि उनके एक कथित अश्लील वीडियो ने पार्टी हाईकमान को कड़ा रुख अपनाने पर मजबूर कर दिया. सपा सुप्रीमो अखिलेश यादव ने बीच-बीच में पर्यवेक्षक भेजकर बरेली की स्थिति का जायजा लिया था. जब वीडियो वायरल होने की बात पुख्ता हुई, तो पार्टी ने इसे अनुशासनहीनता की पराकाष्ठा मानते हुए पूरी टीम को बाहर का रास्ता दिखा दिया.

पदाधिकारियों की लंबी फौज हुई पदमुक्त

Advertisement

इस कार्रवाई की चपेट में न केवल अध्यक्ष आए, बल्कि पदाधिकारियों की एक लंबी लिस्ट शामिल है. जिला उपाध्यक्ष रविंद्र सिंह यादव, इंजीनियर अनीस अहमद, सुरेंद्र सोनकर और कोषाध्यक्ष अशोक यादव समेत दर्जनों नेताओं को पदमुक्त कर दिया गया है. आदेश यादव, दीपक शर्मा, भारती चौहान और स्मिता यादव जैसे नामों पर भी कार्रवाई की गाज गिरी है. अब पार्टी नए सिरे से बेदाग छवि वाले समर्पित कार्यकर्ताओं को कमान सौंपने की तैयारी में है.

2027 के लिए 'क्लीनअप' अभियान

राजनीतिक जानकारों का मानना है कि बरेली में जिलाध्यक्ष और महानगर अध्यक्ष के बीच चल रहे 'शीत युद्ध' ने संगठन को खोखला कर दिया था. आगामी 2027 विधानसभा चुनाव को देखते हुए अखिलेश यादव ने यह संदेश दिया है कि पार्टी की छवि और अनुशासन से समझौता करने वालों के लिए संगठन में कोई जगह नहीं है.  

---- समाप्त ----
Live TV

aaj tak epaper in hindi
TOPICS:

सबसे तेज़ ख़बरों के लिए आजतक ऐप

Advertisement
Advertisement

लेटेस्ट

    Trending News:
    बीजेपी राष्ट्रीय अध्यक्ष
    करियर राशिफल
    IPL
    आज का राशिफल
    लव राशिफल
    आर्थिक राशिफल
    T20 World Cup 2026
    Advertisement