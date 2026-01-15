'यूपी में जंगलराज, योगी जी अपने लोगों को बचा रहे हैं...' कांग्रेस प्रदेशाध्यक्ष अजय राय ने बोला हमला

कांग्रेस के उत्तर प्रदेश अध्यक्ष अजय राय मेरठ पहुंचे, जहां उन्होंने केंद्र और प्रदेश की योगी सरकार पर जमकर निशाना साधा. वह ब्रह्मपुरी क्षेत्र में शहर कांग्रेस कमेटी के अध्यक्ष और पार्षद रंजन शर्मा के माता पिता के निधन पर शोक व्यक्त करने पहुंचे थे. इसके बाद उन्होंने मीडिया से बातचीत की.

अजय राय ने कहा कि उत्तर प्रदेश में कानून व्यवस्था पूरी तरह से ध्वस्त हो चुकी है और पूरे प्रदेश में जंगलराज कायम है. उन्होंने आरोप लगाया कि सरकार अपराधों को रोकने में पूरी तरह विफल साबित हो रही है. उन्होंने बनारस के ऐतिहासिक मणिकर्णिका घाट का जिक्र करते हुए कहा कि वहां जिस तरह से छेड़छाड़ और विध्वंस किया गया है, वह पूरे सनातन धर्म पर हमला है.

योगी सरकार पर जमकर निशाना साधा

अजय राय ने कहा कि हजारों साल पुरानी मूर्तियां और ऐतिहासिक धरोहरों को नुकसान पहुंचाया जा रहा है. प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी पर कटाक्ष करते हुए उन्होंने कहा कि हनुमान जी की पतंग उड़ाना सनातन का अपमान है. उन्होंने मांग की कि इस मामले में जिम्मेदार अधिकारियों को तत्काल बर्खास्त किया जाए और प्रधानमंत्री काशीवासियों से माफी मांगें.

प्रदेश की कानून व्यवस्था पर सवाल उठाते हुए अजय राय ने कहा कि कानपुर में 14 वर्षीय किशोरी के साथ पुलिस दरोगा द्वारा दुष्कर्म कर फरार हो जाना सरकार की विफलता का सबसे बड़ा उदाहरण है. मेरठ की घटनाओं का जिक्र करते हुए उन्होंने कहा कि सरधना के कपसाड़ गांव में एक दलित महिला की हत्या कर दी गई. वहीं सरधना क्षेत्र के ज्वालागढ़ में युवक सोनू कश्यप को जिंदा जला दिया गया.

उन्होंने आरोप लगाया कि ऐसे मामलों में पीड़ितों और जनप्रतिनिधियों को घटनास्थल पर जाने से रोका जा रहा है. अजय राय ने कहा कि पूरे प्रदेश में हाहाकार मचा हुआ है, लेकिन सरकार सब कुछ दबाने का प्रयास कर रही है.

बीजेपी पर फर्जी वोट बढ़वाने का आरोप

साथ ही उन्होंने संजय निषाद को रोके जाने का मुद्दा उठाते हुए कहा कि उन्हें नैतिकता के आधार पर इस्तीफा दे देना चाहिए. मतदाता सूची को लेकर भी अजय राय ने सरकार पर आरोप लगाते हुए कहा कि एसआईआर के जरिए मतदाताओं का अपमान किया जा रहा है और भाजपा फर्जी वोट बढ़वाने की कोशिश कर रही है.

