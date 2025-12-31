अमेठी: कांग्रेस नेता के स्कूल में चल रही थी नकली खाद-दवा की फैक्ट्री, कृषि विभाग की छापेमारी में भंडाफोड़

Uttar Pradesh News: अमेठी के मंगलपुर स्थित प्रमोद आलोक इंटरमीडिएट कॉलेज में कृषि विभाग ने अवैध कीटनाशक फैक्ट्री का भंडाफोड़ किया. कांग्रेस नेता और एमएलसी प्रत्याशी डॉ. देवमणि तिवारी के इस विद्यालय में रिजेंट अल्ट्रा कंपनी की नकली दवाएं और डीएपी खाद तैयार की जा रही थी.

विभाग ने कंपनी के एजेंट की शिकायत पर जाल बिछाया और मौके से 430 पैकेट कीटनाशक, भारी मात्रा में खाद, खाली बोरियां और पैकिंग मशीन जब्त की. इस मामले में एक मजदूर को पकड़ा गया है और पुलिस ने मुकदमा दर्ज कर बरामद माल को सीज कर दिया है.

सुनसान इलाके में स्कूल के अंदर चल रहा था काला कारोबार

अमेठी थाना क्षेत्र के मंगलपुर गांव में स्थित यह इंटर कॉलेज काफी सुनसान जगह पर है. यहां पिछले कई महीनों से अवैध तरीके से कीटनाशक दवाओं की पैकिंग और खाद मिलाने का काम चल रहा था.

रिजेंट कंपनी के एजेंट को जब इसकी भनक लगी, तो उन्होंने कृषि विभाग को सूचना दी. अधिकारियों ने योजनाबद्ध तरीके से एक व्यक्ति को दवा खरीदने के बहाने स्कूल भेजा. जैसे ही कर्मचारी उसे माल दिखाने लगे, टीम ने धावा बोल दिया और रंगे हाथ नकली सामान बरामद कर लिया.

लाखों की दवाएं बरामद, दर्ज हुआ मुकदमा

छापेमारी के दौरान मौके से बड़ी संख्या में डीएपी की खाली बोरियां मिली हैं, जिससे अंदेशा है कि यहां बड़े पैमाने पर नकली खाद की री-पैकिंग हो रही थी. जिला कृषि अधिकारी राजेश कुमार यादव ने बताया कि मौके से भारी मात्रा में कीटनाशक और खाद बरामद कर सैंपल लैब भेज दिए गए हैं. बरामद दवाओं की बाजार में कीमत लाखों में बताई जा रही है. विभाग ने सख्त रुख अपनाते हुए स्कूल प्रबंधन के खिलाफ मुकदमा दर्ज कराया है और आगे की कानूनी कार्रवाई जारी है.

