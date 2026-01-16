Instagram पर बच्चों ने देख ली अश्लील Reel, मां ने दर्ज कराया इन्फ्लुएंसर के खिलाफ केस

सोशल मीडिया पर लगातार बढ़ती अश्लीलता को लेकर अब आम लोग भी आगे आकर कार्रवाई करने लगे हैं. आगरा से एक ऐसा ही मामला सामने आया है. यहां एक महिला ने सोशल मीडिया इन्फ्लुएंसर के खिलाफ साइबर थाने में मुकदमा दर्ज कराया है.

थाना ताजगंज क्षेत्र के फतेहाबाद रोड की रहने वाली रूबी तोमर ने यह शिकायत दर्ज कराई है. रूबी का कहना है कि पांच जनवरी को उनके बच्चे घर पर बैठकर मोबाइल में इंस्टाग्राम रील देख रहे थे. इसी दौरान कुछ ऐसी रील सामने आई जो बेहद आपत्तिजनक और अश्लील थी. जब उन्होंने वह कंटेंट देखा तो वह काफी परेशान हो गईं.

सोशल मीडिया इन्फ्लुएंसर के खिलाफ केस दर्ज

रूबी तोमर ने बताया कि बच्चों के हाथ से मोबाइल छीनने के बाद उन्होंने यह तय किया कि इस तरह का कंटेंट समाज और बच्चों दोनों के लिए नुकसानदायक है. उन्होंने आरोप लगाया कि इंस्टाग्राम पर एक महिला सोशल मीडिया इन्फ्लुएंसर अश्लील और डबल मीनिंग कंटेंट खुलेआम पोस्ट कर रही है. यह कंटेंट ऐसा है जिसे कोई भी सभ्य व्यक्ति अपने परिवार या दोस्तों के साथ नहीं देख सकता.

शिकायत में बताया गया है कि संबंधित इंस्टाग्राम यूजर आईडी focusongauri के करीब तीन लाख फॉलोअर्स हैं. इस आईडी के जरिए बड़ी संख्या में लोगों तक अश्लील और भद्दा कंटेंट पहुंच रहा है. महिला ने प्रशासन से इस आईडी को ब्लॉक करने की भी मांग की है.

सोशल मीडिया पर लगातार बढ़ती अश्लीलता

रूबी तोमर के अनुसार जानकारी करने पर पता चला कि यह महिला सोशल मीडिया इन्फ्लुएंसर आगरा के ही कमला नगर इलाके की रहने वाली है. फिलहाल आगरा पुलिस इस इंस्टाग्राम आईडी को ट्रेस कर रही है और मामले की जांच में जुटी हुई है.

