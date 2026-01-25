scorecardresearch
 
आगरा में रंगबाज हत्याकांड... गोली चलने से पहले होटल में जमकर मारपीट हुई थी मारपीट, वीडियो आया सामने

आगरा में रंगबाज राज चौहान की गोली मारकर हत्या के मामले में एक नया सीसीटीवी वीडियो सामने आया है. वीडियो में हत्या से ठीक पहले होटल के कमरे के अंदर राज चौहान और अन्य युवकों के बीच जमकर मारपीट होती दिखाई दे रही है. कई लोगों को हिरासत में लेकर पूछताछ की जा रही है.

हत्या से पहले का वीडियो आया सामने. (Screengrab)
आगरा में देर रात रंगबाज राज चौहान नाम के युवक की होटल में गोली मारकर हत्या कर दी गई. इस मामले में अब एक अहम सीसीटीवी वीडियो सामने आया है. यह वीडियो हत्या से ठीक पहले का बताया जा रहा है, जिसमें होटल के अंदर राज चौहान और कुछ अन्य युवकों के बीच जमकर मारपीट होती दिखाई दे रही है. वीडियो सामने आने के बाद मामले की जांच तेज कर दी गई है.

घटना थाना ट्रांस यमुना क्षेत्र के टेढ़ी बगिया इलाके में स्थित एसआर होटल की है. यहां राज चौहान अपने कुछ साथियों के साथ होटल के एक कमरे में मौजूद था. इसी दौरान किसी बात को लेकर आपसी कहासुनी शुरू हो गई, जो देखते ही देखते हिंसक झगड़े में बदल गई. सीसीटीवी फुटेज में साफ देखा जा सकता है कि राज चौहान और अन्य युवक एक-दूसरे के साथ मारपीट कर रहे हैं. वीडियो में राज चौहान बेल्ट से हमला करता हुआ भी नजर आ रहा है.

बताया जा रहा है कि इसी विवाद के बाद हालात और बिगड़ गए और कुछ देर बाद राज चौहान की गोली मारकर हत्या कर दी गई. गोली लगने से उसकी मौके पर ही मौत हो गई. घटना की सूचना मिलते ही आसपास के लोगों में हड़कंप मच गया. देर रात कई थानों की पुलिस फोर्स के साथ डीसीपी सिटी मौके पर पहुंचे और हालात का जायजा लिया. पुलिस ने शव को कब्जे में लेकर पोस्टमार्टम के लिए भेज दिया.

हत्याकांड के बाद से पुलिस मामले की गहन जांच में जुटी हुई है. सीसीटीवी वीडियो के आधार पर पुलिस ने कई लोगों को हिरासत में लिया है और उनसे पूछताछ की जा रही है. पुलिस यह पता लगाने की कोशिश कर रही है कि विवाद किस बात पर हुआ, गोली किसने चलाई और हत्या की साजिश में कौन-कौन शामिल था.

फिलहाल, वायरल हो रहे सीसीटीवी वीडियो ने इस हत्याकांड को लेकर कई सवाल खड़े कर दिए हैं. पुलिस का कहना है कि जांच के बाद ही पूरे मामले की सच्चाई सामने आ पाएगी. इलाके में तनाव को देखते हुए पुलिस बल तैनात किया गया है और हालात पर नजर रखी जा रही है.

---- समाप्त ----
रिपोर्ट: नितिन उपाध्याय
