आगरा में दहला देने वाला हादसा... चलती कार बनी आग का गोला, अंदर फंसे चालक की जिंदा जलकर मौत

उत्तर प्रदेश के आगरा में गुरुवार रात एक दिल दहला देने वाला हादसा सामने आया. यहां चलती कार में अचानक आग लग गई और कुछ ही पलों में कार आग का गोला बन गई. इस दौरान ड्राइवर बाहर नहीं निकल पाया और उसकी जिंदा जलकर मौत हो गई. पुलिस इस मामले की जांच में जुटी है.

कार में फंसे चालक की जिंदा जलकर मौत. (Photo: Screengrab)
उत्तर प्रदेश के आगरा में गुरुवार की रात बेहद दर्दनाक और झकझोर देने वाला हादसा हो गया. यहां थाना जगदीशपुरा इलाके में चलती कार में अचानक आग लग गई. कुछ ही मिनटों में कार आग का गोला बन गई. इस दौरान कार में सवार शख्स बाहर नहीं निकल सका और जिंदा जलकर मौत हो गई. हादसे के बाद आसपास के लोगों में अफरा-तफरी मच गई. जानकारी मिलते ही लोगों की भीड़ जमा हो गई.

यह घटना गुरुवार रात करीब 9 बजे की है. कार बोदला से बिचपुरी की ओर जा रही थी. प्रत्यक्षदर्शियों ने बताया कि अचानक कार के इंजन हिस्से से धुआं निकलने लगा और देखते ही देखते आग की तेज लपटें उठने लगीं. आग इतनी तेजी से फैली कि चालक को संभलने या बाहर निकलने का मौका तक नहीं मिल पाया.

प्रत्यक्षदर्शियों के मुताबिक, आग लगने के बाद कार के दरवाजे नहीं खुल सके. आशंका जताई जा रही है कि सेंट्रल लॉक सिस्टम लॉक हो गया था, जिसके कारण चालक कार के अंदर ही फंस गया. वह मदद के लिए चीखता रहा, लेकिन आग की लपटों के कारण कोई भी व्यक्ति पास जाकर उसे बचाने की हिम्मत नहीं कर सका. कुछ ही पलों में कार पूरी तरह आग की चपेट में आ गई.

घटना की सूचना मिलते ही थाना जगदीशपुरा पुलिस और फायर ब्रिगेड की टीम मौके पर पहुंची. दमकल कर्मियों ने कड़ी मशक्कत के बाद आग पर काबू पाया, लेकिन तब तक बहुत देर हो चुकी थी. कार पूरी तरह जलकर खाक हो चुकी थी और चालक की मौके पर ही मौत हो गई.

कार में केवल चालक ही सवार था. मृतक की पहचान कमला नगर निवासी वीरेंद्र ठागवानी के रूप में हुई है. पुलिस ने शव को कब्जे में लेकर पोस्टमार्टम के लिए भेज दिया है और परिजनों को घटना की जानकारी दे दी गई. हादसे की खबर मिलते ही परिवार में कोहराम मच गया.

घटना को लेकर एसीपी ने क्या बताया?

एसीपी लोहामंडी गौरव सिंह ने कहा कि सूचना मिली थी कि थाना जगदीशपुरा क्षेत्र में चलती कार में आग लग गई है. पुलिस और फायर सर्विस की टीम मौके पर पहुंची और आग पर काबू पाया गया. कार में केवल चालक ही था, जिसकी मृत्यु हो चुकी है. शव को पोस्टमार्टम के लिए भेज दिया गया है. फिलहाल पुलिस पूरे मामले की जांच में जुटी हुई है. शुरुआती जांच में कार में आग लगने का कारण शॉर्ट सर्किट बताया जा रहा है, हालांकि पुलिस सभी पहलुओं को ध्यान में रखते हुए जांच कर रही है.

