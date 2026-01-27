scorecardresearch
 
आगरा मिंकी हत्याकांड: 4 दिन बाद भी नहीं मिला कटा सिर, बाकी बॉडी पार्ट्स का हुआ पोस्टमार्टम; प्रेमी ने किया था कत्ल

आगरा में युवती की नृशंस हत्या के 4 दिन बाद भी पुलिस को मृतका का कटा सिर नहीं मिल सका है. आरोपी प्रेमी की निशानदेही पर झरना नाले में 15 गोताखोर तलाशी ले रहे हैं. मामले में लापरवाही पर ट्रांस यमुना थाना प्रभारी को हटा दिया गया है और सर्च ऑपरेशन लगातार जारी है.

आगरा के मिंकी हत्याकांड में 'कातिल' प्रेमी अरेस्ट (Photo- ITG)
आगरा के मिंकी हत्याकांड में 'कातिल' प्रेमी अरेस्ट (Photo- ITG)

उत्तर प्रदेश के आगरा में हुई युवती की नृशंस हत्या के मामले में चार दिन बाद भी मृतका का कटा सिर बरामद नहीं हो सका है. आरोपी प्रेमी की निशानदेही पर पुलिस की पांच टीमें लगातार तलाश में जुटी हुई हैं, लेकिन अब तक सफलता नहीं मिली है. इस बीच मामले की गंभीरता को देखते हुए थाना ट्रांस यमुना के प्रभारी निरीक्षक को हटा दिया गया है और नाई की मंडी थानाध्यक्ष हरेंद्र कुमार को नया थाना प्रभारी नियुक्त किया गया है.

झरना नाले में लगातार सर्च ऑपरेशन

पूछताछ में आरोपी विनय राजपूत ने पुलिस को बताया था कि उसने मृतका मिंकी का सिर शाहदरा क्षेत्र के झरना नाले में फेंक दिया था. इसके बाद से पुलिस लगातार वहां सर्च ऑपरेशन चला रही है. सोमवार को भी 15 गोताखोर उतारे गए, लेकिन देर शाम तक सिर बरामद नहीं हो सका.

आगरा के होटल में युवक की हत्या

जवाहर पुल के पास बोरे में मिली थी सिर कटी लाश

23 जनवरी की रात जवाहर पुल के पास एक बोरे में बंद सिर कटी लाश मिलने से हड़कंप मच गया था. जांच के बाद मृतका की पहचान पार्वती विहार, टेढ़ी बगिया निवासी 25 वर्षीय मिंकी शर्मा के रूप में हुई थी. मिंकी संजय प्लेस स्थित मारुति प्लाजा की छठी मंजिल पर स्थित एक निजी कंपनी में एचआर मैनेजर के पद पर कार्यरत थी.

सीसीटीवी से खुला हत्याकांड

पुलिस ने करीब 100 से अधिक सीसीटीवी कैमरों की फुटेज खंगालते हुए हत्या का खुलासा किया. फुटेज में आरोपी विनय राजपूत, जो उसी कंपनी में कंप्यूटर ऑपरेटर था, बोरे को स्कूटी पर ले जाते हुए नजर आया. इसके बाद पुलिस ने उसे हिरासत में लेकर पूछताछ की.

ऑफिस बुलाकर की गई हत्या

पुलिस पूछताछ में सामने आया कि आरोपी और मिंकी के बीच प्रेम संबंध थे. पिछले छह महीनों से दोनों के बीच विवाद चल रहा था. आरोपी ने मिलने के बहाने मिंकी को ऑफिस बुलाया, जहां विवाद के बाद चाकू से एक के बाद एक आठ से अधिक वार कर उसकी हत्या कर दी. इसके बाद शव को बोरे में भरकर यमुना में फेंकने की कोशिश की गई. सिर, कपड़े और मोबाइल अलग-अलग स्थानों पर ठिकाने लगाए गए. 

विधायक के आश्वासन पर पोस्टमार्टम को राजी हुए परिजन

मृतका का सिर न मिलने से परिजन बेहद आक्रोशित थे और पोस्टमार्टम कराने से इनकार कर रहे थे.  इसी दौरान एत्मादपुर के भाजपा विधायक डॉक्टर धर्मपाल सिंह परिजनों से मिलने पहुंचे. विधायक ने परिजनों को उनकी शंकाओं को दूर करने का आश्वासन दिया और पुलिस अधिकारियों को भी परिजनों की आशंकाओं से अवगत कराया. इसके बाद परिजन पोस्टमार्टम कराने के लिए राजी हुए. 

थाना अध्यक्ष की कार्यशैली पर कार्रवाई

मामले में थाना ट्रांस यमुना के तत्कालीन थाना अध्यक्ष की कार्यशैली को लेकर सवाल उठे, जिसके बाद पुलिस कमिश्नरेट ने उन्हें हटाने का फैसला लिया.  अब हरेंद्र कुमार ट्रांस यमुना थाने के नए प्रभारी होंगे. 

परिजनों का आक्रोश बरकरार

मृतका के भाई दीपक शर्मा और परिवार के एक करीबी मित्र ने आरोपी के घर पर बुलडोजर कार्रवाई की मांग की है. परिजनों का कहना है कि जब तक सिर बरामद नहीं होता, उनका दर्द कम नहीं होगा.  फिलहाल, आरोपी विनय राजपूत पुलिस ने गिरफ्तार कर लिया है और उससे पूछताछ जारी है. पुलिस का कहना है कि मृतका का सिर बरामद करने के लिए हर संभव प्रयास किए जा रहे हैं.

