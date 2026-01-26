जब जमीन से निकला 7.5 करोड़ का खजाना! आगरा चोरी कांड की चौंकाने वाली कहानी

आगरा के सिकंदरा स्थित रोजर शू फैक्ट्री में 18 जनवरी की रात एक सनसनीखेज चोरी को अंजाम दिया गया. मास्टरमाइंड अनुपम शर्मा ने अपने भाई अनुराग और दोस्त संजय के साथ मिलकर करोड़ों की नकदी और आभूषणों पर हाथ साफ किया. पुलिस ने महज तीन दिन में इस गुत्थी को सुलझाते हुए आरोपियों को धर दबोचा और जमीन में गाड़े गए 7.5 करोड़ रुपये से अधिक के जेवरात बरामद किए. यह पूरी साजिश अनुपम ने अपनी सोशल मीडिया इन्फ्लुएंसर प्रेमिका के साथ बेंगलुरु में बसने के लिए रची थी. मुख्य आरोपी चाहता था कि एक ही बार में इतना बड़ा हाथ मारा जाए कि बाकी जीवन आराम से कटे. लेकिन अब उसकी जिंदगी जेल में कटेगी.

और पढ़ें

मास्टरमाइंड ने ऐसे दिया 'भरोसे का कत्ल'

आगरा पुलिस कमिश्नरेट की अब तक की सबसे बड़ी रिकवरी की कहानी किसी थ्रिलर फिल्म से कम नहीं है. रोजर शू फैक्ट्री में पिछले 4 साल से कार्यरत कंप्यूटर ऑपरेटर अनुपम शर्मा फैक्ट्री मालिक दीपक बुद्धिराजा का विश्वासपात्र था. उसे पता था कि तिजोरी में सैलरी बांटने के लिए भारी नकदी और पुश्तैनी जेवरात रखे हैं.

18 जनवरी की रात वह छत के रास्ते दाखिल हुआ और लॉकर खंगाल दिया. जब फैक्ट्री मालिक ने शिकायत की, तो उन्होंने शुरुआत में केवल 54 लाख की चोरी बताई थी, लेकिन पुलिस की जांच में जो निकला उसने सबके होश उड़ा दिए.

प्रेमिका के 'महंगे शौक' और बेंगलुरु का सपना

पकड़े जाने के बाद अनुपम ने चौंकाने वाला खुलासा किया. उसकी एक प्रेमिका है जो सोशल मीडिया इन्फ्लुएंसर है और ऐशो-आराम की जिंदगी जीना चाहती थी. अनुपम उसके साथ बेंगलुरु शिफ्ट होकर वहां आलीशान घर खरीदना चाहता था. इसी सपने को पूरा करने के लिए उसने 'शॉर्टकट' अपनाया. उसने चोरी का माल जंगल में गड्ढा खोदकर छिपा दिया था. पुलिस ने जब उसकी कॉल डिटेल खंगाली और उसकी प्रेमिका को जेल भेजने की धमकी दी, तो मास्टरमाइंड टूट गया और सारा सच उगल दिया.

Advertisement

जमीन से निकला 7.5 करोड़ का खजाना

बताया जा रहा है कि पुलिस ने जब आरोपियों की निशानदेही पर खुदाई शुरू की, तो पुलिस की आंखें भी फटी रह गईं. जमीन के नीचे से 66 लाख से ज्यादा की नकदी और करीब 7.5 करोड़ रुपये के सोने-हीरे के जेवरात निकले. फैक्ट्री मालिक दीपक बुद्धिराजा ने 100% रिकवरी पर पुलिस का आभार जताया है. पुलिस कमिश्नर दीपक कुमार ने इस शानदार कामयाबी के लिए पुलिस टीम को 25,000 रुपये का इनाम देने की घोषणा की है.

---- समाप्त ----

इनपुट- नितिन उपध्याय