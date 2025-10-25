आगरा में हादसा: तेज रफ्तार कार ने घर के बाहर बैठे लोगों को रौंदा, 5 की मौत और 2 घायल

उत्तर प्रदेश के आगरा में शुक्रवार देर रात एक दर्दनाक सड़क हादसे ने पूरे इलाके को दहला दिया. न्यू आगरा के नगला बूढ़ी क्षेत्र में एक तेज रफ्तार कार ने घर के बाहर बैठे लोगों को कुचल दिया, जिसमें पांच लोगों की मौत हो गई और दो गंभीर रूप से घायल हो गए. हादसे के बाद मौके पर चीख-पुकार मच गई. स्थानीय लोगों ने तुरंत पुलिस को सूचना दी और घायलों को नजदीकी एस. एन. मेडिकल कॉलेज पहुंचाया.

प्रत्यक्षदर्शियों के अनुसार, कार इतनी तेज रफ्तार में थी कि चालक वाहन पर नियंत्रण खो बैठा और सड़क किनारे बैठे लोगों को रौंदता हुआ दीवार से जा टकराया. टक्कर इतनी भीषण थी कि कई लोगों की मौके पर ही मौत हो गई.

मुख्यमंत्री योगी आदित्यनाथ ने इस हृदयविदारक घटना पर गहरा शोक जताया है. उन्होंने अधिकारियों को घायलों के समुचित इलाज और हर संभव सहायता देने के निर्देश दिए हैं.

यह भी पढ़ें: VIDEO: गोरखपुर-नेपाल हाइवे पर भीषण सड़क हादसा, हाई स्पीड और ओवरटेक के चलते टकराईं तीन गाड़ियां, 2 की मौत

घटना स्थल की भयावह तस्वीरें भी सामने आई हैं, जिनमें तेज रफ्तार कार के कहर का अंदाजा स्पष्ट तौर पर लगाया जा सकता है. मौके पर भारी पुलिस बल तैनात कर भीड़ को नियंत्रित किया गया. पुलिस ने सभी से शांति बनाए रखने की अपील की है ताकि शोकाकुल परिवारों को न्याय मिल सके.

---- समाप्त ----