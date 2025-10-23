VIDEO: गोरखपुर-नेपाल हाइवे पर भीषण सड़क हादसा, हाई स्पीड और ओवरटेक के चलते टकराईं तीन गाड़ियां, 2 की मौत

यूपी के गोरखपुर में बीती रात गोरखपुर-नेपाल फोरलेन पर भीषण सड़क हादसे में तीन गाडि़यां आपस में टकराकर पलट गईं. इस हादसे में कार सवार व्‍यापारी पुत्र और उसके दोस्‍त की मौत हो गई. व्‍यापारी पुत्र की एक माह पहले सगाई हुई थी. हादसा इतना भयानक था की तीनों वाहनों के परखच्‍चे उड़ गए. इस हादसे में चार अन्‍य लोग गंभीर रूप से घायल हो गए. हादसे में कार के डैशबोर्ड पर लगा CCTV फुटेज वायरल हो रहा है. फुटेज को देखकर हादसे की भयावहता का अंदाजा लगाया जा सकता है.

आपको बता दें कि गोरखपुर के पीपीगंज थानाक्षेत्र में नेपाल जाने वाले मार्ग पर फोरलेन पर तीन गाड़ियां आपस में टकराकर पलट गईं. गोरखपुर के पीपीगंज नैनसर टोल प्‍लाजा के पास हुए इस हादसे की वजह ओवरस्‍पीड और ओवरटेक को बताया जा रहा है. इस हादसे में कार सवार 2 लोगों की मौत हो गई. इसमें दूसरी कार में सवार चिकित्‍सक समेत चार लोग गंभीर रूप से घायल हो गए. उन्‍हें इलाज के लिए बीआरडी मेडिकल कालेज में भर्ती कराया गया है. मंगलवार 21 अक्टूबर की देर रात 10 बजे के करीब ये हादसा हुआ. हादसे की सूचना मिलने के बाद पीपीगंज पुलिस और एंबुलेंस को बुलाया गया है.

मौके पर राहत व बचाव कार्य शुरू कर घायलों को कार से निकालकर बीआरडी मेडिकल कालेज ले जाया गया. जहां दो युवकों को डॉक्टरों ने मृत घोषित कर दिया. मृतकों की पहचान पीपीगंज के व्यापार मंडल के महामंत्री जय प्रकाश वर्मा के बेटे आदर्श वर्मा (22) वर्ष और ओम प्रकाश कन्नौजिया के बेटे रोहन कन्नौजिंया (22) के रूप में हुई है. इस हादसे में दोनों मृतक के साथ एक्सयूवी कार में सवार राहत और सुभांग तिवारी, दूसरी कार में सवार पीपीगंज के ही डॉ. सिद्धार्थ सिंह और पिकअप चालक डिंपल घायल हुए हैं.

सर्राफा व्‍यापारी व व्‍यापार मंडल के महामंत्री जय प्रकाश वर्मा के बेटे आदर्श वर्मा की एक माह पहले सगाई हुई थी. अगले माह उसकी शादी होनी थी. गोरखपुर की तरफ से मंगलवार की रात 10 बजे के करीब एक्सयूवी कार में सवार होकर चार दोस्त आदर्श वर्मा, रोहन, राहत और सुभांग पीपीगंज जा रहे थे. आदर्श गाड़ी चला रहा था. रास्ते में नयनसर टोल प्लाजा के पहले पीपीगंज की तरफ हैरियर कार से जा रहे डॉ. सिद्धार्थ सिंह की गाड़ी को तेज स्पीड में एक्सयूवी कार ने ओवरटेक किया. जबकि एक तरफ की लेन बंद थी. एक ही सड़क पर दोनों तरफ से वाहन आ जा रहे थे.

हैरियर कार को जैसे ही एक्सयूवी ने तेज स्पीड में ओवरटेक किया है, तभी पीपीगंज की तरफ से गोरखपुर की ओर जा रही पिकअप से एक्सयूवी की सामने से टक्कर हो गई. इस दौरान पीछे से आ रही हैरियर कार भी उसमें टकरा गई. एक्सयूवी और पिकअप पलट गई. वहीं कार अनियंत्रित होकर डिवाइडर से टकरा गई. देर रात घटना के बाद सड़क पर अफरातफरी मच गई. आस-पास के लोग चिल्लाते हुए बचाने के लिए आए. इस दौरान सूचना पर पीपीगंज पुलिस भी घटनास्थल पर पहुंची. घायलों को एंबुलेंस से बीआरडी मेडिकल कॉलेज पहुंचाया गया. इस हादसे का सीसीटीवी फुटेज वायरल हो रहा है.

