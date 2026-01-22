यूपी में AAP की पदयात्रा का पहला चरण पूरा, संजय सिंह बोले- अब रोजगार और न्याय की राजनीति होगी

आम आदमी पार्टी की मिर्जापुर से शुरू हुई 'रोजगार दो–सामाजिक न्याय दो' पदयात्रा का सातवें और अंतिम दिन 22 जनवरी को वाराणसी में समापन हुआ. पार्टी का दावा है कि बीते सात दिनों में उसकी पदयात्रा को युवाओं, मजदूरों, किसानों, बुनकरों, दलितों, पिछड़ों, महिलाओं और बेरोजगारों का व्यापक समर्थन मिला. सारनाथ में गुरुवार को दर्शन के साथ पदयात्रा का समापन हुआ, जिसके बाद लाल बहादुर शास्त्री घाट, सिकरौल में विशाल जनसभा आयोजित की गई. इस अवसर पर राज्यसभा सांसद एवं आम आदमी पार्टी के वरिष्ठ नेता संजय सिंह ने ऐलान किया कि 'रोजगार दो–सामाजिक न्याय दो' आंदोलन यहीं नहीं रुकेगा और फरवरी के अंत में चौथे चरण की पदयात्रा की शुरुआत की जाएगी, जिसमें जनता की और भी बड़ी भागीदारी सुनिश्चित की जाएगी.

और पढ़ें

सातवें व अंतिम दिन संजय सिंह के नेतृत्व में पदयात्रा दोपहर 12 बजे गोकुल निकुंज बैंक्वेट, हवेलिया चौराहा, सारनाथ, वाराणसी से प्रारंभ होकर लगभग डेढ़ किलोमीटर चलने के बाद सारनाथ मंदिर पहुंची. पूरे मार्ग में लोगों ने फूलों की वर्षा, नारों और सहभागिता के साथ पदयात्रा का स्वागत किया. युवाओं के हाथों में रोजगार की मांग वाले पोस्टर थे और बुजुर्गों, महिलाओं व बच्चों की मौजूदगी ने यह साफ कर दिया कि यह संघर्ष केवल एक दिन का नहीं, बल्कि भविष्य की लड़ाई है. सारनाथ मंदिर दर्शन के उपरांत संजय सिंह लाल बहादुर शास्त्री घाट, सिकरौल, नदेसर, वाराणसी पहुंचे, जहां उन्होंने विशाल जनसभा को संबोधित करते हुए कहा कि आज की राजनीति में शिक्षा, स्वास्थ्य, बिजली, पानी, सड़क, खाद और रोज़गार जैसे असली मुद्दों को जानबूझकर हाशिये पर धकेला जा रहा है.

Advertisement

उन्होंने कहा कि देश में नफरत की राजनीति इसलिए कराई जा रही है ताकि जनता अपने सवाल न पूछ सके. संजय सिंह ने कहा कि मिर्जापुर से वाराणसी तक की पदयात्रा में मैंने देखा कि जगह-जगह बुलडोजर से घर तोड़े गए, चौड़ीकरण और परियोजनाओं के नाम पर जमीनें छीनी गईं और हजारों एकड़ पर कब्जे किए गए. उन्होंने कहा कि एक आदमी पूरी जिंदगी की कमाई से घर बनाता है और सरकार एक मिनट में उसे उजाड़ देती है. संजय सिंह ने आरोप लगाया कि वाराणसी में पौराणिक मंदिरों, मूर्तियों और अहिल्याबाई होल्कर की प्रतिमा तक को नहीं बख्शा गया और जब इन मुद्दों को उठाया गया तो उन पर ही मुकदमे दर्ज कर दिए गए.

यह भी पढ़ें: चंडीगढ़ मेयर चुनाव में कांग्रेस-AAP की टूटी दोस्ती, बीजेपी की राह हुई आसान... हाथ उठाकर होगा फैसला

संजय सिंह ने प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी और मुख्यमंत्री योगी आदित्यनाथ से सवाल करते हुए कहा कि हर साल दो करोड़ नौकरियों का वादा करने वाली सरकार 12 साल में 24 करोड़ नौकरियां क्यों नहीं दे सकी. उन्होंने कहा कि अगर उत्तर प्रदेश में 45 लाख करोड़ रुपये का निवेश आया है, तो कम से कम 45 लाख युवाओं को नौकरी मिलनी चाहिए थी. उन्होंने दो टूक कहा कि आम आदमी पार्टी की मांग साफ है— नौकरी दो, या 18 साल से ऊपर के हर नौजवान को हर महीने 10,000 रुपये बेरोजगारी भत्ता दो. सामाजिक न्याय पर बोलते हुए उन्होंने कहा कि संविधान का सही पालन ही सामाजिक न्याय है, लेकिन आज दलितों, पिछड़ों और वंचितों के साथ लगातार अन्याय हो रहा है.

Advertisement

उन्होंने शिक्षा, संविधान और भाईचारे की राजनीति पर ज़ोर देते हुए कहा कि नफरत की राजनीति खत्म होगी तो अपने आप मुद्दों की राजनीति मजबूत होगी. संजय सिंह ने कहा कि सारनाथ की धरती ने दुनिया को शांति और अहिंसा का संदेश दिया है और भारत तभी विश्व गुरु बनेगा जब वह इसी रास्ते पर चलेगा. उन्होंने जनता से अपील की कि आने वाले चौथे चरण की पदयात्रा में बड़ी संख्या में शामिल होकर रोजगार और सामाजिक न्याय की इस लड़ाई को और मजबूत करें. उन्होंने भरोसा दिलाया कि संसद के हर मंच पर वाराणसी और उत्तर प्रदेश की जनता के मुद्दों को पूरी ताकत से उठाया जाएगा. पदयात्रा के समापन पर आम आदमी पार्टी उत्तर प्रदेश ने स्पष्ट किया कि 'रोजगार दो–सामाजिक न्याय दो' केवल एक अभियान नहीं, बल्कि बेरोजगारी, अन्याय और नफरत की राजनीति के खिलाफ जनआंदोलन है, जिसे सड़क से लेकर सदन तक मजबूती से आगे बढ़ाया जाएगा.



---- समाप्त ----