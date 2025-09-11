scorecardresearch
 

ट्रंप के करीबी चार्ली किर्क की हत्या में इस्तेमाल राइफल बरामद, FBI ने कहा- हमलावर की तलाश जारी

अमेरिकी राष्ट्रपति डोनाल्ड ट्रंप के करीबी चार्ल्स किर्क की हत्या में प्रयुक्त बोल्ट एक्शन राइफल जांच एजेंसी ने बरामद कर ली है. एफबीआई ने इसकी पुष्टि करते हुए कहा है कि हमलावर की तलाश की जा रही है.

चार्ली किर्क के हत्यारोपी पर FBI ने घोषित किया इनाम (Photo: Reuters/X)
चार्ली किर्क के हत्यारोपी पर FBI ने घोषित किया इनाम (Photo: Reuters/X)

अमेरिकी कंजर्वेटिव एक्टिविस्ट और राष्ट्रपति डोनाल्ड ट्रंप के करीबी सहयोगी चार्ली किर्क की यूटा कॉलेज में एक कार्यक्रम के दौरान एक हमलावर ने गोली मारकर हत्या कर दी थी. चार्ली किर्क हत्याकांड की जांच कर रही अमेरिकी एजेंसी फेडरल ब्यूरो ऑफ इन्वेस्टिगेशन (एफबीआई) ने घटना में प्रयुक्त बोल्ट एक्शन राइफल बरामद कर ली है.

एफबीआई ने हमलावर को लेकर कहा कि वह कॉलेज जाने वाले छात्र जैसा है. हमलावर की तलाश की जा रही है. रेडियो कमेंटेटर और पॉडकास्टर 31 साल चार्ली किर्क को हमलावर ने बुधवार को उस समय गोली मार दी, जब वह यूटा वैली यूनिवर्सिटी में आयोजित 'प्रूव मी रॉन्ग' कार्यक्रम में बोल रहे थे.

चार्ली किर्क को जिस आयोजन में गोली मारी गई, उसमें करीब तीन हजार लोग मौजूद थे. युवा मतदाताओं के बीच रिपब्लिकन का समर्थन बढ़ाने के लिए ट्रंप के करीबी सहयोगी चार्ली किर्क को ही श्रेय दिया जाता है. उनकी इमेज इजरायल सपोर्टर की भी रही है. यूटा गवर्नर स्पेंसर कॉक्स ने किर्क की हत्या को राजनीतिक बताया था.

यह घटना कैमरे में भी कैद हो गई थी और इसका वीडियो कुछ देर बाद ही इंटरनेट मीडिया पर प्रसारित हो गया था. यूटा के अधिकारियों के मुताबिक एक छत पारकर उस स्थान तक पहुंचा, जहां से उसने किर्क पर गोलीबारी की. अधिकारियों के मुताबिक उन्हें एक संदिग्ध का वीडियो फुटेज मिला है, जो देखने से कॉलेज जाने की उम्र का लग रहा है और कैंपस में आसानी से घुल-मिल गया था.

यूटा के पब्लिक सेफ्टी डिपार्टमेंट के अधिकारियों का दावा है कि हमलावर को जल्द पकड़ लिया जाएगा. एफबीआई ने इस बात की पुष्टि की है कि किर्क पर हमले में हाई पावर राइफल का उपयोग किया गया था, जिसे बरामद कर लिया गया है. इस राइफल पर उंगलियों के निशान, मौके पर पाए गए पैरों के निशान का लैब में विश्लेषण किया जाएगा.

जांच एजेंसी ने यह भी कहा है कि हमलावर की तलाश में जनता का सहयोग भी लिया जा रहा है. एफबीआई ने हत्यारोपी पर एक लाख अमेरिकी डॉलर का इनाम भी घोषित किया है. कन्जर्वेटिव छात्र संगठन के संस्थापक चार्ली किर्क गोलीबारी में गंभीर रूप से घायल हो गए थे. घटना के कुछ घंटे बाद उपचार के दौरान अस्पताल में उनका निधन हो गया था. चार्ली किर्क की हत्या की राष्ट्रपति ट्रंप ने भी निंदा की थी.

राष्ट्रपति ट्रंप ने ट्रूथ सोशल पर अपने हैंडल से पोस्ट कर चार्ली किर्क को महान व्यक्ति बताया और कहा कि अमेरिका में युवाओं के दिल को उनसे बेहतर कोई नहीं समझ पाया. इस घटनाक्रम पर करीबी नजर रखने वाले एक व्यक्ति ने यह जानकारी दी है कि उपराष्ट्रपति जेडी वेंस ने 11 सितंबर को अपनी न्यूयॉर्क यात्रा रद्द कर दी है और वह किर्क के परिवार से मिलने यूटा जाएंगे. गौरतलब है कि किर्क किशोरावस्था से ही कन्जर्वेटिव पॉलिटिक्स में एक्टिव थे और कनेक्शन बनाए, जिनमें से कई सरकार में शीर्ष पदों पर हैं.

