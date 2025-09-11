scorecardresearch
 

ट्रंप के करीबी चार्ली किर्क पर जानलेवा हमला, यूनिवर्सिटी डिबेट के दौरान मारी गोली, हालत गंभीर

यूटा वैली यूनिवर्सिटी में टर्निंग पॉइंट यूएसए के सीईओ चार्ली किर्क पर डिबेट इवेंट के दौरान गोली चलाने की घटना हुई. किर्क गंभीर रूप से घायल हैं और अस्पताल में भर्ती हैं. एक संदिग्ध हिरासत में है, लेकिन उसकी पहचान अभी तक सामने नहीं आई है. विश्वविद्यालय में उनके कार्यक्रम का विरोध भी हुआ था, लेकिन प्रशासन ने इसे फ्री स्पीच का मामला बताया.

डोनाल्ड ट्रंप ने चार्ली की सलामती के लिए दुआ मांगी है और एफबीआई ने घटना की जांच शुरू कर दी है. (Photo: AP)
कंजर्वेटिव यूथ ग्रुप 'टर्निंग पॉइंट यूएसए' के सीईओ और को-फाउंडर चार्ली किर्क को बुधवार को यूटा वैली यूनिवर्सिटी में डिबेट इवेंट के दौरान गोली मार दी गई. खुद उनके संगठन ने इस घटना की पुष्टि की है. टर्निंग पॉइंट की पब्लिक रिलेशन मैनेजर ऑब्रे लैट्श ने कहा- 'हम पुष्टि कर रहे हैं कि उन्हें गोली लगी है और हम चार्ली की सलामती के लिए प्रार्थना कर रहे हैं.'

किर्क जब टर्निंग पॉइंट की ओर से आयोजित बहस में बोल रहे थे, तभी उन पर फायरिंग हुई. न्यूज एजेंसी एसोसिएटेड प्रेस को एक वरिष्ठ अधिकारी ने बताया कि किर्क को अस्पताल में भर्ती कराया गया है और उनकी हालत गंभीर बनी हुई है. अधिकारियों के मुताबिक, एक संदिग्ध हिरासत में है, लेकिन अभी तक उसकी पहचान उजागर नहीं की गई है.

इवेंट का पहले से हो रहा था विरोध

किर्क की यूनिवर्सिटी में मौजूदगी का कुछ लोगों ने विरोध भी किया था. यूनिवर्सिटी प्रशासन से उनका कार्यक्रम रद्द करने की मांग वाली ऑनलाइन याचिका पर करीब 1,000 साइन हुए थे. लेकिन पिछले हफ्ते यूनिवर्सिटी ने साफ किया था कि कार्यक्रम रद्द नहीं किया जाएगा क्योंकि यह पहले संशोधन (First Amendment) के तहत 'फ्री स्पीच' और 'संवाद' की आजादी से जुड़ा मामला है.

Trump tweet

ट्रंप और एफबीआई ने क्या कहा

घटना पर अमेरिकी राष्ट्रपति डोनाल्ड ट्रंप ने प्रतिक्रिया दी और अमेरिकियों से किर्क की सलामती की दुआ करने को कहा. ट्रंप ने अपनी सोशल मीडिया पोस्ट में लिखा, 'हमें सबको चार्ली किर्क के लिए प्रार्थना करनी चाहिए, जिन्हें गोली लगी है. वह हर मायने में बेहतरीन इंसान हैं. गॉड ब्लेस हिम!' एफबीआई डायरेक्टर काश पटेल ने भी कहा कि एजेंसी जांच में शामिल हो रही है.

