सफाई कर्मियों को चाय पिलाने वाली महिला वायरल, लोग बोले-'मां की दयालुता ऐसी होती है'

सुबह सफाई कर्मियों को चाय पिलाने की एक महिला की छोटी-सी नेक पहल सोशल मीडिया पर वायरल हो गई. महिला ने सुबह अपने इलाके में काम कर रहे सफाई कर्मचारियों को चाय दी, जिसका वीडियो एक्स पर शेयर किया गया.

इस सरल और मानवीय व्यवहार की लोग जमकर तारीफ कर रहे हैं. ( Photo: @Jimmyy__02 )
कभी-कभी इंसानियत की सबसे बड़ी मिसाल छोटे-छोटे कामों में दिखती है. ऐसा ही एक सिंपल लेकिन दिल छू लेने वाला वीडियो सोशल मीडिया पर तेजी से वायरल हो रहा है, जिसे देखकर लोग महिला की तारीफ करते नहीं थक रहे हैं. वीडियो में आप देख सकते हैं कि सुबह-सुबह एक महिला ने अपने घर के बाहर सफाई कर्मियों को चाय पिलाई. यह कोई बड़ा आयोजन नहीं था, बस एक सच्ची और नेक सोच थी. महिला रोज की तरह सुबह की तरह अपने इलाके में सफाई कर रहे कर्मचारियों को प्यार से चाय के कप थमा दिए. इस पूरी घटना को एक्स (X) पर जिम्मी नाम के यूजर ने शेयर किया है.

छोटे से काम ने लोगों का दिल जीत लिया
वीडियो में आप देख सकते हैं कि सफाईकर्मी कचरा गाड़ी के पास खड़े होकर अपना काम कर रहे हैं और उसी दौरान महिला उन्हें चाय देती है. आसपास कचरे के ढेर हैं, लेकिन फिर भी सफाईकर्मी बिना रुके अपनी जिम्मेदारी निभा रहे हैं. इस छोटे से काम ने लोगों का दिल जीत लिया. सोशल मीडिया पर यूजर्स कह रहे हैं कि ऐसी छोटी-छोटी पहल ही समाज में इंसानियत और सम्मान की भावना को जिंदा रखती हैं. वीडियो शेयर करते हुए, यूजर ने लिखा कि महिला के इस भाव ने 'सफाई कर्मचारियों के दिन में खुशनुमा माहौल ला दिया', और साथ ही यह भी याद दिलाया कि दयालुता के छोटे-छोटे कार्य उन लोगों के लिए बहुत मायने रख सकते हैं जो शहरों को सुचारू रूप से चलाने के लिए अथक परिश्रम करते हैं.

सोशल मीडिया पर पोस्ट वायरल
यह पोस्ट जमकर वायरल हो रहा है. सन@डिब नाम के यूजर ने लिखा- सच है... हम इतने संवेदनशील हो सकते हैं. साथ ही, कुछ ऐसे लोग भी हैं जिन्हें इस तरह के वीडियो पसंद नहीं आते, लेकिन मानवीय भावनाओं से भरपूर ऐसे वीडियो मूल्यों से भरे होते हैं जिन्हें हमारी अगली पीढ़ी को देखना और महसूस करना चाहिए. 

आरसी खोसला नाम के यूजर ने लिखा- आपको नमस्कार महोदया. यह व्यक्ति का आंतरिक गुण है. ईश्वर आपको जरूरतमंदों के हित में ऐसे और भी नेक कार्य करने का आशीर्वाद दे. राम चंद्र यादव ने लिखा- "मां की दयालुता ऐसी होती है- जो बिना कहे समझ ले, बिना कहे प्रेम दे, और बिना थके सहारे ले. दुनिया बदल जाए, पर मां का दिल हमेशा रहता है... सबसे बड़ी कोमलता. कार्यकर्ता के प्रति इस महिला के मन में अपने बेटे की भावना पैदा हो गई. आर कुमार ने लिखा- यहां चाय पानी छोड़ो सही तरीके से गाड़ी में अपने घर का सामान डाल दे वो भी नीचे उतरे और बिना किसी अल के तो बहुत बड़ी इंसानियत होगी, ऐसा आपके यहां भी होगा????

---- समाप्त ----
