aaj tak epaper in hindi

'यहां बैठकर शराब भी पी सकते हैं…', महिला ने दिखाया गूगल के न्यूयॉर्क ऑफिस का वर्क कल्चर, Video Viral

क्या देश बदलने से किसी मल्टीनेशनल कंपनी का वर्क कल्चर भी बदल जाता है. इस सवाल पर सोशल मीडिया पर एक वीडियो इन दिनों तेजी से वायरल हो रहा है. वीडियो में एक लड़की ने गूगल के बेंगलुरु और न्यूयॉर्क ऑफिस के वर्क कल्चर में मौजूद फर्क को बताया है, जिसे लेकर सोशल मीडिया पर चर्चा शुरू हो गई है.

भारत और न्यूयॉर्क के गूगल ऑफिस का काम करने का तरीका अलग है (Photo:Insta/@DikshaAgarwal)
भारत और अमेरिका में गूगल के ऑफिस भले ही एक ही कंपनी के हों, लेकिन उनका वर्क कल्चर एक जैसा नहीं है. इसका खुलासा एक वायरल इंस्टाग्राम वीडियो में हुआ है, जिसमें गूगल की महिला कर्मचारी दीक्षा अग्रवाल ने बेंगलुरु और न्यूयॉर्क स्थित गूगल ऑफिस के बीच का अंतर बताया है.

इंस्टाग्राम पर शेयर किए गए इस वीडियो में दीक्षा बताती हैं कि दोनों ऑफिस अपने-अपने तरीके से प्रोडक्टिव हैं, लेकिन माहौल में बड़ा फर्क है. उनके मुताबिक, बेंगलुरु ऑफिस ज़्यादा एनर्जेटिक और टीम-ओरिएंटेड है, जबकि न्यूयॉर्क ऑफिस में लोग ज़्यादा व्यक्तिगत रूप से काम करना पसंद करते हैं.

ऑफिस डॉग-फ्रेंडली है, और शराब भी अलाउड

वीडियो में दीक्षा यह भी बताती हैं कि न्यूयॉर्क के गूगल ऑफिस में कर्मचारियों को अपने पालतू कुत्ते लाने की अनुमति है और वहां शराब पीने की भी आजादी है. बेंगलुरु ऑफिस में ऐसा नहीं है. वीडियो के कैप्शन में उन्होंने लिखा कि इंडिया और न्यूयॉर्क, गूगल का कल्चर सेम नहीं है. उन्होंने बताया कि भारत और न्यूयॉर्क के गूगल ऑफिस का काम करने का तरीका अलग है और यह फर्क साफ़ दिखाई देता है.

देखें वायरल वीडियो

इन फर्कों के बावजूद दीक्षा कहती हैं कि गूगल की पहचान हर जगह एक जैसी महसूस होती है. उनके अनुसार, बड़ी सोच रखने की आज़ादी है. आइडिया को महत्व दिया जाता है. और कर्मचारियों को क्रिएटिव स्पेस मिलता है. यही कारण है कि हर शहर का ऑफिस अलग होने के बावजूद गूगल की फील हमेशा एक जैसी रहती है. वीडियो के अंत में वह कहती हैं कि गूगल हर शहर में अलग है, लेकिन महसूस हमेशा गूगल जैसा ही होता है.

यह वीडियो सोशल मीडिया पर तेजी से वायरल हो गया है और इसे अब तक लगभग 68 हज़ार से ज़्यादा लोग देख चुके हैं. कई यूज़र्स ने इस रील को जानकारीपूर्ण बताया है. एक यूज़र ने कमेंट किया कि यह बहुत जानकारी देने वाला वीडियो है और आपने फर्क को बहुत अच्छे से समझाया है.

---- समाप्त ----
