scorecardresearch
 
aaj tak epaper in hindi

Feedback

चांदी की मूर्ति नहीं, मजबूरी! महिला का वीडियो देख लोग बोले – गरीबी क्या नहीं करवाए

सोशल मीडिया पर एक वीडियो वायरल हो रहा है, जिसमें सड़क किनारे बैठी एक मूर्ति दिखती है, लेकिन हकीकत यह है कि वह कोई मूर्ति नहीं, बल्कि एक जिंदा महिला है. राह चलते लोग उसे देखते हैं, कुछ पल रुकते हैं और कई लोग उसके सामने पैसे भी रख देते हैं.

Advertisement
X
लिविंग स्टैच्यू आर्ट एक खास तरह की स्ट्रीट परफॉर्मेंस है (Photo:Insta/amit_kora)
लिविंग स्टैच्यू आर्ट एक खास तरह की स्ट्रीट परफॉर्मेंस है (Photo:Insta/amit_kora)

कहते हैं गरीबी और मजबूरी क्या नहीं करवाए. सोशल मीडिया पर एक वीडियो वायरल है, जहां सड़क किनारे बैठी यह महिला पहली नजर में किसी मूर्ति जैसी दिखाई देती है. पूरा शरीर चांदी जैसे रंग से पुता हुआ, चेहरे पर दुल्हन जैसा श्रृंगार, शांत और स्थिर मुद्रा और गोद में एक छोटा सा बच्चा. बहुत कम लोग समझ पाते हैं कि यह कोई कला प्रदर्शनी नहीं, बल्कि एक जिंदा महिला की मजबूरी है. कुछ लोग पैसा देना भी शुरू करते हैं.

हालांकि राह चलते लोग कुछ पल के लिए ठहरते हैं, देखते हैं, फोटो लेते हैं और आगे बढ़ जाते हैं. बता दें कि लंदन जैसी जगहों पर ऐसे कलाकार आम हैं, जिन्हें लिविंग स्टैच्यू कहा जाता है. लोग उनके नीचे पैसा रखकर चले जाते हैं.

लिविंग स्टैच्यू आर्ट एक खास तरह की स्ट्रीट परफॉर्मेंस है, जिसमें कलाकार बिल्कुल मूर्ति की तरह स्थिर होकर खड़े या बैठे रहते हैं. ये कलाकार अपने शरीर पर खास रंग (अक्सर सिल्वर, गोल्ड या ब्रॉन्ज) लगाते हैं, पारंपरिक या ऐतिहासिक पोशाक पहनते हैं और लंबे समय तक बिना हिले-डुले रहते हैं, ताकि लोग उन्हें असली मूर्ति समझ लें.

सम्बंधित ख़बरें

एयरपोर्ट पर पिता लगाने के लिए दौड़ी बच्ची. (Photo : x/@cisf)
पापा को गले लगाने के लिए एयरपोर्ट पर दौड़ी बेटी, वीडियो वायरल, लोग हो रहे इमोशनल
/indian-in-canada-compares-middle-class-life-with-india
कनाडा में जिंदगी भारत से बेहतर क्यों? वहां रहने वाले ने बताईं ये वजहें
2025 में सोशल मीडिया के जरिए एक वीडियो ने कई लोगों को रातोंरात देशभर में मशहूर बना दिया. ( Photo: Instagram/@iit.baba,sonali_mehndi, monalisha_kumbh12)
मोनालिसा से लेकर...2025 में वायरल हुए ये लोग, सोशल मीडिया ने रातोरात बदल दी किस्मत
italys-tiny-mountain-village-welcomes-first-baby-in-30-years
इटली का वह गांव जहां 30 साल बाद पैदा हुई बच्ची, अब दुनियाभर में चर्चा
Railway station shop
रेलवे स्टेशन पर कैसे खोलते हैं चाय की दुकान? जानें क्या है पूरी प्रक्रिया

देखें वायरल वीडियो

 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

A post shared by AMIT KORA (@amit_kora_09)

जब कोई दर्शक पास आकर सिक्का या नोट देता है, तो कई बार कलाकार अचानक हल्की हरकत कर देता है, जैसे आंख झपकाना या सिर हिलाना. यहीं से लोगों को एहसास होता है कि यह मूर्ति नहीं, बल्कि ज़िंदा इंसान है.

Advertisement

दुनिया में कहां लोकप्रिय है यह कला?

लंदन, पेरिस, बार्सिलोना और रोम जैसे शहरों में लिविंग स्टैच्यू आर्ट काफी लोकप्रिय है. वहां यह कला और मनोरंजन का हिस्सा मानी जाती है और कई कलाकार इससे इज्जत और अच्छी कमाई भी करते हैं. कुछ जगहों पर तो इसके लिए बाकायदा लाइसेंस और फिक्स जोन होते हैं.

Photo: Pexel

सोशल मीडिया पर यह वीडियो देखकर कई लोगों का दिल पसीज गया. एक यूज़र ने लिखा कि उसे पहले लगा महिला की गोद में असली बच्चा है, लेकिन गौर से देखने पर पता चला कि वह बेबी डॉल है. वहीं दूसरे ने कहा-गरीबी इंसान से क्या-क्या नहीं करवा देती है. किसी और यूजर ने इसे कला बताते हुए कहा कि ऐसी परफॉर्मेंस की कद्र की जानी चाहिए.

 

---- समाप्त ----
Live TV

aaj tak epaper in hindi
TOPICS:

सबसे तेज़ ख़बरों के लिए आजतक ऐप

Advertisement
Advertisement

लेटेस्ट

    Trending News:
    लव राशिफल
    आर्थिक राशिफल
    करियर राशिफल
    महिला आईपीएल प्रीमियर लीग 2026
    आज का राशिफल
    T20 World Cup 2026
    Advertisement