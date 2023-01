पत्नी को था शक, पति का पीछे करते पहुंची मसाज पार्लर, फिर हुआ बवाल!

एक महिला को अपने पति पर शक हो गया कि वो उसे धोखा दे रहा है. ऐसे में पत्नी ने अपने उसका पीछा करना शुरू कर दिया. एक दिन वह पति का पीछा करते हुए मसाज पार्लर तक पहुंच गई. यहां उसने पति को दूसरी महिला संग रंगे हाथ पकड़ लिया. इसके बाद पत्नी ने सरेआम उस महिला की पिटाई कर दी. घटना थाईलैंड के Phuket की है.

nypost.com की रिपोर्ट के मुताबिक, थाई महिला को शक था कि उसके पति का अफेयर चल रहा है. जब उसने पति का पर्स चेक किया तो उसका शक यकीन में बदल गया. पर्स में मसाज पार्लर की रसीद के साथ पति की एक तस्वीर थी. इस तस्वीर में वो दूसरी महिला के साथ दिखाई दिया.

इसको लेकर महिला ने एक स्थानीय न्यूज आउटलेट को बताया- मुझे अपने पति की बेवफाई के सबूत उसके पर्स में मिले. ऐसे में मैं यह जानने के लिए उत्सुक थी कि आखिर वह जाता कहां है. जांच-पड़ताल के बाद पता चला कि वह मसाज पार्लर में दूसरी महिला संग फिजिकल रिलेशन बनाने जाता था. ये जानकर मैं डर गई कि क्योंकि वो यौन संचारित रोग घर ला सकता था.

