बेंगलुरु के कंस्ट्रक्शन साइट्स पर क्यों टंगी है इस महिला की तस्वीर? जवाब ढूंढ रहा इंटरनेट

बेंगलुरु के कंस्ट्रक्शन साइट्स और स्थानीय बाजारों में चिपकी बड़ी-बड़ी, पूरी तरह खुली आंखों वाली एक रहस्यमयी महिला की तस्वीरें इन दिनों सोशल मीडिया पर जबरदस्त चर्चा का विषय बनी हुई हैं. इन पोस्टर्स ने लोगों की दिलचस्पी बढ़ा दी है और इंटरनेट पर यह सवाल उठने लगा है कि आखिर यह महिला कौन है और उसकी तस्वीर हर जगह क्यों दिखाई दे रही है.

यह पहली बार नहीं है जब यह तस्वीर चर्चा में आई हो (Photo:X/@unitechy)

सोशल मीडिया पर इन दिनों एक अजीबो-गरीब तस्वीर तेजी से वायरल हो रही है. साड़ी पहने, बड़ी-बड़ी आंखों वाली एक महिला की सेल्फी अलग-अलग जगहों पर टंगी नजर आ रही है. वायरल पोस्ट्स में दावा किया जा रहा है कि कर्नाटक के कई अंडर-कंस्ट्रक्शन साइट्स पर यह तस्वीर लगाई गई है.

इसी वजह से लोगों के मन में उत्सुकता बढ़ती जा रही है कि आखिर यह महिला कौन है, उसकी तस्वीर हर जगह क्यों दिखाई दे रही है और इसके पीछे की असली वजह क्या है. यही सवाल इस तस्वीर को और रहस्यमय बना रहे हैं और सोशल मीडिया पर इसे चर्चा का विषय बना चुके हैं.

कैसे शुरू हुई चर्चा

यह मामला तब सुर्खियों में आया, जब unitechy नाम के एक X यूजर ने 5 जनवरी को इस तस्वीर को पोस्ट किया. यूजर ने लिखा कि उन्होंने कर्नाटक में कई जगह यह फोटो देखी, लेकिन जब इसके बारे में गूगल पर जानकारी ढूंढने की कोशिश की, तो कुछ भी हाथ नहीं लगा. इसके बाद पोस्ट पर लोगों की प्रतिक्रियाएं आने लगीं और देखते-ही-देखते यह चर्चा फैल गई.

देखें वायरल पोस्ट

कमेंट्स में सामने आईं कई थ्योरी

पोस्ट के कमेंट सेक्शन में कई यूजर्स ने बताया कि उन्होंने भी यही तस्वीर अलग-अलग इमारतों और कंस्ट्रक्शन साइट्स पर देखी है. कुछ लोगों ने अपने इलाकों की तस्वीरें शेयर कर यह जताने की कोशिश की कि यह सिर्फ एक जगह तक सीमित नहीं है.

किसी ने कहा कि यह महिला दरअसल 'नजरबट्टू' की तरह इस्तेमाल की जा रही है. वहीं कुछ यूजर्स का मानना था कि यह तस्वीर CCTV जैसी लगती है, जैसे लोग चोरी से बचने के लिए अपने घरों पर कैमरे लगाते हैं.

किसी ने इसे नजर से बचाने वाला कवच बताया, तो कुछ लोगों ने इसकी पहचान के लिए AI टूल्स का सहारा लिया. हालांकि, वहां से भी कोई ठोस जानकारी सामने नहीं आ सकी. धीरे-धीरे यह तस्वीर मीम्स का हिस्सा बन गई और अलग-अलग कैप्शन के साथ वायरल होने लगी.

पहले भी हो चुकी है वायरल

यह पहली बार नहीं है जब यह तस्वीर चर्चा में आई हो. मई 2024 में भी बेंगलुरु की एक सब्जी मंडी के बाहर यही फोटो देखी गई थी. टमाटर के ठेलों के पास एक पेड़ पर टंगी इस तस्वीर ने तब भी लोगों का ध्यान खींचा था. उस वक्त कई यूजर्स ने इसे फोटोशॉप बताया था, लेकिन कोई पुख्ता सबूत सामने नहीं आया. तभी से यह तस्वीर इंटरनेट मीम्स में घूमती रही है.

अब भी बना हुआ है रहस्य

अब तक महिला की पहचान को लेकर कोई आधिकारिक पुष्टि नहीं हुई है. फिलहाल यह तस्वीर एक रहस्य बनी हुई है. न कोई साफ जवाब और न ही कोई ठोस जानकारी. हालांकि, कई लोगों का मानना है कि यह बेंगलुरु में 'नजर न लगने' से जुड़ा एक स्थानीय टोटका हो सकता है. जैसे कुछ लोग चप्पल या काला टीका लगाते हैं, वैसे ही यहां कुछ लोग इस महिला की तस्वीर को बुरी नजर से बचाव का तरीका मानते हैं. यही वजह है कि यह तस्वीर लोगों की जिज्ञासा और चर्चा का केंद्र बनी हुई है.

---- समाप्त ----
