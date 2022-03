जब रूस गिरा रहा था बम, तब खूबसूरत एयरहोस्टेस संग क्या कर रहे थे पुतिन?

रूस-यूक्रेन जंग के बीच राष्ट्रपति व्लादिमीर पुतिन की कुछ तस्वीरें सामने आई हैं. इन तस्वीरों में वो रूसी महिला फ्लाइट अटेंडेंट (एयर होस्टेस) और पायलटों के साथ नजर आ रहे हैं. एक मेज के चारों ओर कुर्सियों पर कई महिलाएं बैठीं हैं, उनके बीच में राष्ट्रपति पुतिन (Vladimir Putin) भी कुर्सी पर बैठे दिखाई दे रहे हैं.

nypost.com की रिपोर्ट के मुताबिक, ये तस्वीरें बीते शनिवार (5 मार्च) की हैं, जिनमें रूसी राष्ट्रपति Aeroflot एयरलाइन की महिला फ्लाइट अटेंडेंट और पायलटों के साथ बात करते नजर आ रहे हैं. दरअसल, पुतिन PJSC Aeroflot के एविएशन ट्रेनिंग सेंटर के दौरे पर गए थे. इस दौरान वो रूसी एयरलाइंस की महिला फ़्लाइट क्रू के साथ पोज देते नजर आए. दौरे के दौरान उन्होंने एयरलाइन कर्मचारियों के साथ एक बैठक भी की.

ट्विटर पर पर राष्ट्रपति व्लादिमीर पुतिन की तस्वीरों को ABC के रिपोर्टर Patrick Reevell (@Reevellp) ने भी पोस्ट किया है. महिलाओं संग पुतिन की फ़ोटोज़ शेयर करते हुए उन्होंने लिखा- 'तो पुतिन अब टीवी पर यूक्रेन हमले के औचित्य को रूस की ट्रेनी फ्लाइट अटेंडेंट को समझा रहे हैं.'

So Putin is now on TV explaining his justifications for the invasion of Ukraine to a room full of Russian trainee air stewardesses...

Bizarre… pic.twitter.com/LC6Uux3aiC