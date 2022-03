'टहलने जा रहा हूं...' पत्नी से झूठ बोलकर यूक्रेन निकल गया पति!

रूस-यूक्रेन में जंग चल रही है. लोग युद्धग्रस्त देश को छोड़कर भाग रहे हैं. इस बीच एक ऐसे शख्स की कहानी सामने आई है, जो पत्नी से झूठ बोलकर सीधे यूक्रेन पहुंच गया. दरअसल, ये शख्स टहलने के बहाने घर से निकला था लेकिन फ्लाइट पकड़कर यूक्रेन जा पहुंचा.

रूस और यूक्रेन के बीच जारी युद्ध के बीच एक ब्रिटिश नागरिक यूक्रेनी सेना की मदद करने के लिए घर से चोरी-छिपे निकल गया. घर से निकलने से पहले उसने अपनी पत्नी से कहा कि वो बाहर Birdwatching के लिए जा रहा है. लेकिन उसने पत्नी से झूठ बोला था, असल में वो देश से बाहर जा रहा था.

पत्नी से झूठ बोल यूक्रेन पहुंच गया

'द सन' की रिपोर्ट के मुताबिक, ये शख्स पूर्व सैनिक है और ब्रिटेन के विरल (Wirral) का रहने वाला है. शख्स अपनी पत्नी से ये कहकर निकला था कि को वो आसपास टहलने जा रहा है, मगर वो फ्लाइट पकड़कर सीधे पोलैंड पहुंच गया और फिर वहां से बॉर्डर पार कर यूक्रेन में प्रवेश कर गया.

ये पूर्व सैनिक रूस के खिलाफ यूक्रेन की सेना की मदद करने गया है. उसके दो बच्चे हैं. बिना अपना नाम बताए उसने कहा कि जब पत्नी को पता चलेगा कि वह यूक्रेन में लड़ाई में शामिल होने के लिए गया है तो वह डर जाएगी. हालांकि, जल्द ही मैं उसे फोन करूंगा सब समझाऊंगा.

