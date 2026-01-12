scorecardresearch
 
aaj tak epaper in hindi

Feedback

रील्स में यूरोप जैसा दिखता है, असलियत कुछ और? इंडियन ने दिखाया अलग ही नजारा

यूरोप के बारे में दुनिया भर में एक खास छवि बनी हुई है.एक खूबसूरत जगह, जहां सब कुछ साफ-सुथरा और व्यवस्थित होता है. लेकिन एक भारतीय व्लॉगर ने यूरोप का ऐसा नजारा दिखाया, जिसे देखकर किसी को भी यकीन नहीं हुआ.

Advertisement
X
व्लॉगर ने यूरोप का ऐसा नजारा दिखाया, जिसे देखकर लोग हैरान रह गए (Photo:Insta/@travelwprateek)
व्लॉगर ने यूरोप का ऐसा नजारा दिखाया, जिसे देखकर लोग हैरान रह गए (Photo:Insta/@travelwprateek)

यूरोप लंबे समय से दुनियाभर के यात्रियों का ड्रीम डेस्टिनेशन रहा है. फ्रांस, इटली और स्विट्जरलैंड जैसे देशों की चमक-दमक फिल्मों और सोशल मीडिया रील्स में कुछ ऐसी दिखाई जाती है कि लोग वहां जाने का सपना संजो लेते हैं, लेकिन हाल ही में एक वीडियो ने यूरोप की उस तस्वीर पर सवाल खड़े कर दिए हैं, जो आमतौर पर इंटरनेट पर दिखाई जाती है.

भारतीय ट्रैवल व्लॉगर प्रतीक सिंह ने अपने वायरल वीडियो में यूरोप का एक अलग ही चेहरा दिखाया है. वीडियो में कई यूरोपीय शहरों की सड़कों पर फैली गंदगी साफ नजर आती है. प्रतीक का कहना है कि सोशल मीडिया रील्स में जो यूरोप दिखाया जाता है, हकीकत उससे काफी अलग है.

‘10 लाख खर्च कर के यही देखने आए?’

प्रतीक सिंह वीडियो में बताते हैं कि यूरोप घूमने के लिए शेंगेन वीजा लेना आसान नहीं है. इसके लिए छह महीने के बैंक स्टेटमेंट, तीन महीने के ITR, ढेर सारे डॉक्यूमेंट्स और महंगे फ्लाइट टिकट्स की जरूरत पड़ती है. इसके बावजूद, उनके मुताबिक, वहां पहुंचने पर कई जगहों पर गंदगी, अव्यवस्था और अपराध देखने को मिलते हैं.वीडियो में वह कहते हैं कि 10 लाख रुपये से ज्यादा खर्च करके आप यूरोप यही देखने आते हैं? ये सब तो भारत में भी देखा जा सकता है.

सम्बंधित ख़बरें

सिंगापुर में काम कर रहे एक भारतीय सॉफ्टवेयर इंजीनियर का वीडियो वायरल हो रहा है. ( Photo: Instagram/@amandailyblogs)
सिंगापुर में जिंदगी क्यों है अलग? भारतीय टेक प्रोफेशनल ने बताए 4 बड़े कल्चर शॉक
डल झील में शिकारा चला रहे कश्मीरी नाविक का वीडियो सोशल मीडिया पर वायरल हो रहा है. ( Photo: X/@lakshaymehta08)
'क्या मैं पाकिस्तान से हूँ?'.... डल झील में कश्मीरी नाविक का टूरिस्ट को दिया जवाब वायरल
AAP सांसद राघव चड्ढा Blinkit डिलीवरी बॉय की तरह कपड़े पहने नजर आएं. ( Photo: X/ @@raghav_chadha)
Blinkit डिलीवरी बॉय बनकर सड़कों पर उतरे राघव चड्ढा, जानें क्यों पहनी यूनिफॉर्म
chinese-trump-creator-who-gained-global-fame-without-politics
मिलिए 'चाइनीज ट्रंप' से, जो यूएस प्रेसिडेंट की करता है हू-ब-हू मिमिक्री
एक भारतीय महिला ने न्यूयॉर्क के टाइम्स स्क्वायर स्ट्रीट वेंडर्स की तुलना दिल्ली के पालिका बाजार और चांदनी चौक से की. ( Photo: sheenaincanada)
टाइम्स स्क्वायर में दिखी दिल्ली की झलक, लोग बोले- 'यह तो सच में पालिका बाजार जैसा'
Advertisement

‘पूरब आगे निकल गया, पश्चिम पिछड़ रहा’

प्रतीक ने अपने वीडियो में यह भी दावा किया कि आज के समय में जापान, चीन, ताइवान, साउथ कोरिया, मलेशिया और सिंगापुर जैसे पूर्वी देश टूरिज्म, इंफ्रास्ट्रक्चर और विकास के मामले में आगे निकल चुके हैं. उनके मुताबिक, यूरोप और वेस्टर्न वर्ल्ड धीरे-धीरे अपनी चमक खो रहा है.

सुरक्षा और अव्यवस्था पर भी सवाल

व्लॉगर ने यूरोप में चोरी, लूटपाट और सुरक्षा को लेकर भी चिंता जताई. उन्होंने एक घटना का जिक्र किया, जब नीदरलैंड्स में एक फुटबॉल मैच के दौरान हालात बेकाबू हो गए और जमकर आतिशबाजी व हंगामा हुआ. इसके अलावा, उन्होंने सड़कों पर अवैध प्रवासियों की मौजूदगी और उससे जुड़ी समस्याओं की भी बात की.

देखें वायरल वीडियो

सोशल मीडिया पर दो हिस्सों में बंटी राय

यह वीडियो सोशल मीडिया पर तेजी से वायरल हो गया है.एक यूजर ने लिखा कि गंदगी, अवैध प्रवासी, रात में बढ़ता अपराध इतने पैसे खर्च कर यही देखने जाएं?वहीं नीदरलैंड्स में रहने वाले एक व्यक्ति ने अलग अनुभव साझा करते हुए कहा कि एम्स्टर्डम के टूरिस्ट इलाकों में गंदगी है, लेकिन बाकी हिस्से साफ और सुरक्षित हैं.कुछ यूजर्स ने अवैध प्रवासन को समस्या की जड़ बताया, तो कुछ ने वीडियो को बढ़ा-चढ़ाकर पेश किया गया नजरिया कहा.

Advertisement


नतीजा क्या निकलता है?

बहुत से लोग  प्रतीक सिंह से सहमत नहीं दिखे. कुछ का कहना था कि वीडियो यूरोप को लेकर बनी परफेक्ट तस्वीर को चुनौती जरूर देता है, लेकिन हर किसी का अनुभव अलग हो सकता है 

---- समाप्त ----
Live TV

aaj tak epaper in hindi
TOPICS:

सबसे तेज़ ख़बरों के लिए आजतक ऐप

Advertisement
Advertisement

लेटेस्ट

    Trending News:
    करियर राशिफल
    आज का राशिफल
    महिला आईपीएल प्रीमियर लीग 2026
    लव राशिफल
    आर्थिक राशिफल
    T20 World Cup 2026
    Advertisement