व्लॉगर ने दिखाया इटली का ऐसा साइड, जिसे देखकर लोग बोले-ये तो पूरा देसी है

इटली एक ऐसा देश है, जहां जाने की ख्वाहिश लगभग हर किसी की होती है. खूबसूरत और आर्टिस्टिक माने जाने वाले इस देश को लेकर दुनिया के मन में एक परफेक्ट तस्वीर बनी हुई है, लेकिन सोशल मीडिया पर वायरल हो रहा एक वीडियो इस इमेज को तोड़ता नजर आता है. वीडियो में इटली का वो चेहरा दिख रहा है, जो आमतौर पर दुनिया की नजरों से छिपा रहता है.

इटली में बेघर लोगों की संख्या भी ज्यादा है (Photo:Insta/storyteller_meharma)
इटली का नाम आते ही आंखों के सामने लग्जरी, आर्ट, फैशन और सलीके से सजी सड़कों की तस्वीर उभर आती है. कहा जाता है कि इटली में हर चीज आर्टिस्टिक होती है फिर चाहे इमारतें हों, कैफे हों या लोगों का लाइफस्टाइल. भारत की भीड़-भाड़ वाली गलियों से बिल्कुल उलट, यूरोप के इस देश को हमेशा एक पूरी तरह से व्यवस्थित और साफ-सुथरा समाज माना जाता रहा है,लेकिन सोशल मीडिया पर वायरल हो रहे एक व्लॉग ने इस सोच को झकझोर कर रख दिया है.

वायरल वीडियो ने खोल दी इटली की पोल!

इस वायरल वीडियो में इटली का वो चेहरा दिखा, जिसे देखकर लोग कन्फ्यूज हो गए.ये इटली है या भारत का कोई भीड़-भाड़ वाला मोहल्ला? संकरी गलियां, सड़क किनारे ठेले, सब्जी बेचते लोग और खुलेआम मोलभाव.सब कुछ इतना देसी कि पहली नजर में यूरोप जैसा महसूस ही नहीं होता.व्लॉगर बताती हैं कि उन्होंने जानबूझकर मेनस्ट्रीम टूरिस्ट जगहों से हटकर इटली को देखने की कोशिश की. उनका कहना है कि ये वो पुरानी इटली वाली आवाम है, जहां आम लोग रहते हैं. यहां भी हमारे जैसे ही लोग हैं, वही रोजमर्रा की जद्दोजहद, वही बाजार और वही सड़क किनारे जिंदगी

फुटपाथ नहीं, बेघर लोग ज्यादा

वीडियो में एक और चौंकाने वाला दावा किया गया है कि इटली की कई सड़कों पर बाकायदा फुटपाथ नहीं होते. खासकर पुराने इलाकों में सड़कें इतनी तंग हैं कि पैदल चलना भी चुनौती बन जाता है. यहां बेघर लोगों की संख्या भी ज्यादा है.यूरोपीय संघ (EU) की रिपोर्ट्स के मुताबिक, इटली में बेघर लोगों की संख्या लगातार बढ़ी है. 2023 के आंकड़ों के अनुसार, देश में करीब 96,000 से ज्यादा लोग बेघर हैं, जिनमें बड़ी संख्या बड़े शहरों के पुराने इलाकों में रहती है.

देखें वायरल वीडियो

'यूरोप हमेशा परफेक्ट नहीं होता'

इस वीडियो को बनाने वाली storyteller_meharma एक ट्रैवल व्लॉगर हैं और पाकिस्तान से ताल्लुक रखती हैं. उनके वीडियो की खासियत ये रहती है कि वो यूरोप के शहरों का वो साइड दिखाती हैं, जो आमतौर पर इंस्टाग्राम पोस्ट या ट्रैवल ब्रॉशर में नहीं दिखाया जाता.उनका मानना है कि यूरोप को सिर्फ साफ-सुथरे म्यूजियम और खूबसूरत सड़कों से आंकना गलत है. यहां भी आम लोग हैं, गरीबी है, संघर्ष है और बिल्कुल हमारी तरह की जिंदगी है.

सोशल मीडिया पर बहस

वीडियो वायरल होते ही सोशल मीडिया पर बहस छिड़ गई है. कुछ लोग कह रहे हैं कि हर देश का एक चमकदार और एक असली चेहरा होता है. वहीं कुछ यूजर्स को यकीन ही नहीं हो रहा कि ये नजारा इटली का है. वहीं किसी ने कहा कि वीडियो देखकर पहली बार लगा कि यूरोप को लेकर जो परफेक्ट तस्वीर हमारे दिमाग में होती है, वो अधूरी है.वहीं किसी का कहना था कि क्या हम किसी भी देश को सिर्फ सोशल मीडिया की तस्वीरों से जज कर सकते हैं.

---- समाप्त ----
