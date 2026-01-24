पोते का दादी को जन्मदिन पर प्यारा सा सरप्राइज, हो जाएंगे इमोशनल, एयर होस्टेस ने भी किया स्वागत 

आज के भागदौड़ भरी जिंदगी में जहां रिश्तों के लिए वक्त निकालना मुश्किल हो गया है वहीं, एक पोते ने अपनी दादी को जन्मदिन पर ऐसा तोहफा दिया है जिसने हर किसी को इमोशनल कर दिया है. सोशल मीडिया पर वायरल हो रहा ये वीडियो हर उस इंसान के दिल को छू रहा है, जो रिश्तों की अहमियत को बखूबी समझता है. दादी-पोते की ये बॉन्डिंग हर किसी को खूब पसंद आ रही है. वीडियो में देखा जा रहा है कि दादी अपनी जिंदगी की पहली हवाई यात्रा कर रही हैं जिसकी खुशी उनके चेहरे पर साफ दिख रही है.
इस दौरान जब एयर होस्टेज को उनके जन्मदिन के बारे में मालूम हुआ तो, उन्होंने इस यात्रा को और भी ज्यादा स्पेशल और यादगार बना दिया.
दादी की खुशी देख लोग इमोशनल
दरअसल, पोता अपनी दादी को जन्मदिन के मौके पर पहली बार हवाई यात्रा पर लेकर गया. दादी को इस बात की बिल्कुल भी भनक नहीं थी. जैसे ही वे एयरपोर्ट पहुंचीं और फ्लाइट में सवार हुईं उनकी खुशी देखने लायक थी. यह सफर उनके लिए किसी सपने के सच होने जैसा था. खास बात यह रही कि जब एयर होस्टेस को दादी के जन्मदिन और इस सरप्राइज के बारे में मालूम चला तो, उन्होंने भी इस पल को और यादगार और स्पेशल बना दिया.
एयर होस्टेस ने न सिर्फ दादी का मुस्कुराते हुए स्वागत किया बल्कि यात्रियों के बीच उनका जन्मदिन पर रिफ्रेशमेंट और एक प्यारे से नोट के साथ खास अंदाज में विश किया और भी पूछती है कि उन्हें प्लेन में अच्छा लग रहा है जिसके जवाब में अम्मा हंसकर हां बोलती हैं.
लोग कर रहे हैं तारीफ
इस वीडियो को देखने के बाद सोशल मीडिया यूजर्स न केवल पोते बल्कि केबिन क्रू की भी जमकर तारीफ कर रहे हैं और अपनी अलग-अलग प्रतिक्रिया शेयर कर रहे हैं. कुछ लोग इस देखकर कह रहे हैं कि ये प्यार, सम्मान और संस्कारों की मिसाल है. वहीं, कई यूजर्स का ये भी कहना है कि इस तरह के पल आपके जीवन को बहुत खास और खूबसूरत बनाते हैं. एक अन्य यूजर ने लिखा कि पोते ने सच में दादी को बहुत अच्छा सरप्राइज दिया है.