बस कर भाई! इतना जबरदस्त प्रणाम कि लड़का अणु-परमाणु तक पहुंच गया, वीडियो वायरल

सोशल मीडिया पर एक वीडिय वायरल हो रहा है, और यकीन मानिए ऐसा दृश्य आपने पहले कभी नहीं देखा होगा. वीडियो में एक लड़का प्रणाम करता दिखाई देता है, लेकिन उसका अंदाज इतना जोरदार और अनोखा है कि क्लिप देखते ही देखते वायरल हो गया.

लोग इसे साइंटिफिक प्रणाम कह रहे हैं(Photo:X/@Chaprazila)
आजकल इंटरनेट पर कुछ भी वायरल हो सकता है, लेकिन इस बार जो वीडियो छा गया है, वह बिल्कुल अलग ही लेवल का है. एक स्कूल स्टूडेंट का प्रणाम करने का अंदाज ऐसा है कि जिसने भी देखा, बिना हंसे नहीं रह पाया.लड़का न सिर्फ प्रणाम करता है, बल्कि ऐसा लगता है जैसे उसने अपनी पूरी न्यूक्लियर साइंस की किताब इसी एक प्रणाम में डाल दी हो.

वीडियो क्यों वायरल हुआ?

 यह साधारण प्रणाम नहीं, बल्कि अणुओं, परमाणुओं और इलेक्ट्रॉनों तक पहुंच चुका प्रणाम था. गणतंत्र दिवस पास है, और हर जगह कार्यक्रमों की रिहर्सल चल रही है. ऐसे ही माहौल में यह वीडियो सामने आया है.भले ही वीडियो किस साल का है, यह पता नहीं, लेकिन लड़के का प्रणाम करने का अंदाज पूरे सोशल मीडिया पर धूम मचा रहा है.

लड़के ने आखिर किया क्या?

आम तौर पर मंच पर चढ़ने वाला हर व्यक्ति, भाषण शुरू करने से पहले उपस्थित लोगों और मुख्य अतिथियों का अभिवादन करता है,लेकिन इस लड़के ने प्रणाम की दुनिया को ही अलग दिशा दे दी.

उसने स्टेज पर आते ही कहा कि मैं सम्मानित मंच की धूल को प्रणाम करता हूं.फिर रुकने की जगह आगे बढ़ गया कि धूल के कण-कण को प्रणाम करता हूं.फिर भी मन नहीं भरा-कणों के अणुओं को प्रणाम करता हूं पर सिलसिला यहीं खत्म नहीं हुआ छात्र ने प्रणाम को इतना माइक्रोस्कोपिक स्तर पर ले गया कि बोला कि परमाणु के नाभिक में घूम रहे इलेक्ट्रॉन और प्रोटॉन को प्रणाम करता हूं.

देखें वायरल वीडियो

एक छोटी सी साइंस की गलती!

भावनाओं में बहते हुए लड़के से एक महत्वपूर्ण वैज्ञानिक गलती हो गई.वह बोला कि 'इलेक्ट्रॉन और प्रोटॉन नाभिक के चारों ओर घूमते हैं.जबकि असल में नाभिक के बाहर सिर्फ इलेक्ट्रॉन घूमते हैं, प्रोटॉन नहीं.कमेंट सेक्शन में कई लोगों ने इसी पर चुटकी भी ली.

लोगों के मजेदार रिएक्शन

वीडियो पर जमकर मजेदार कमेंट आए हैं. एक यूजर ने लिखा कि भाई ने सम्मानित मंच को छोड़ा, धूल के कण, अणु, परमाणु… सबको प्रणाम कर दिया! दूसरे ने मजाक उड़ाते हुए लिखा कि केमिस्ट्री टीचर आस-पास होता तो इतना एक्सपेरिमेंट न करने देता.एक ने लिखा भाई इतना नीचे चला गया कि न्यूट्रॉन–प्रोटॉन तक को प्रणाम कर आया. लोग इसे 'इलेक्ट्रॉनिक प्रणाम', 'परमाणु प्रणाम' और 'एडवांस फिजिक्स प्रणाम' जैसे नाम दे रहे हैं.

