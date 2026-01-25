scorecardresearch
 
बर्फ से ढकी वादियों में दौड़ी वंदे भारत का वीडियो वायरल, लोग बोले-ये तो स्विट्जरलैंड लग रहा है

बर्फ से ढके बानीहाल क्षेत्र से गुजरती वंदे भारत एक्सप्रेस का वीडियो वायरल हो रहा है. यह नजारा इतना शानदार था कि कई लोगों ने इसकी तुलना स्विट्जरलैंड की प्रसिद्ध आल्प्स रेलगाड़ियों से कर दी.

इस वीडियो को बानीहाल के विधायक सज्जाद शाहीन ने शेयर किया(Photo:X/@sajjadshaheen)
जम्मू-कश्मीर की बर्फीली वादियों के बीच तेज रफ्तार से दौड़ती वंदे भारत एक्सप्रेस का एक मनमोहक वीडियो सोशल मीडिया पर तेजी से वायरल हो रहा है. इस वीडियो को बानीहाल के विधायक सज्जाद शाहीन ने साझा किया, जिसके बाद यह इंटरनेट पर छा गया.

कुछ सेकंड के इस क्लिप में वंदे भारत एक्सप्रेस हिमालयी चोटियों के बीच फैली सफेद बर्फ की मोटी चादर को चीरती हुई आगे बढ़ती दिखाई देती है. पटरियों से लेकर पहाड़ों तक हर तरफ जमी बर्फ इस नजारे को और भी खूबसूरत बना देती है. यह दृश्य सिर्फ आकर्षक नहीं, बल्कि इस बात का सबूत भी है कि भारत ने कठिन से कठिन इलाकों में भी रेलवे कनेक्टिविटी को मजबूती से बनाए रखा है.

2023 में पूरा हुआ ऐतिहासिक रेल सपना

कश्मीर को 2023 में पहली बार पूरे देश से रेलमार्ग के जरिए सीधा जोड़ा गया था.ये एक ऐसा कदम जिसे साकार होने में दशकों का समय लगा. उधमपुर–श्रीनगर–बारामुला रेल लिंक (USBRL) परियोजना के महत्वपूर्ण हिस्सों के पूरा होने के बाद घाटी को वह कनेक्टिविटी मिली जो पहले केवल सड़क पर निर्भर रहती थी.सर्दियों में अक्सर बंद हो जाने वाली सड़कें इस परियोजना के बाद काफी हद तक निर्भरता से मुक्त हो गईं.

देखें वायरल वीडियो

चिनाब ब्रिज बनी इस कनेक्टिविटी की पहचान

इस पूरे नेटवर्क की सबसे बड़ी पहचान है चिनाब ब्रिज है. ये दुनिया का सबसे ऊंचा रेलवे आर्च ब्रिज, जो चिनाब नदी से 359 मीटर की ऊंचाई पर स्थित है. भूकंप, तेज हवाओं और शून्य से काफी नीचे तापमान सहने के लिए तैयार किया गया यह ब्रिज भारतीय इंजीनियरिंग का एक शानदार उदाहरण माना जाता है.इससे पहले भी जम्मू-कश्मीर में बर्फबारी के बीच दौड़ती वंदे भारत ट्रेन के कई वीडियो वायरल हो चुके हैं, जिन्हें लोग लगातार शेयर कर रहे हैं.

कड़ाके की सर्दी में भी सुचारू रूप से चल रही ट्रेनें

जम्मू-कश्मीर में इन दिनों कड़ाके की ठंड और ऊंचे इलाकों में भारी बर्फबारी हो रही है. पहले ऐसी परिस्थितियों में सड़कें कई-कई दिनों तक बंद रहती थीं. लेकिन आधुनिक रेलवे सिस्टम, सुरक्षित टनल डिज़ाइन, उन्नत तकनीक और निरंतर चल रहे स्नो-क्लियरेंस ऑपरेशन की वजह से अब ट्रेनों की आवाजाही सर्दियों में भी बिना बाधा जारी है.

