क्या आज रात अमेरिका ईरान पर करेगा हमला? पेंटागन में बढ़ी पिज्जा सेल से अटकलें तेज

ईरान पर संयुक्त राज्य अमेरिका के संभावित हमले की आशंका बनी हुई है, और इसी को लेकर सोशल मीडिया पर कई तरह की थ्योरियां चल रही हैं.

पेंटागन में अचानक बढ़े पिज्जा ऑर्डर, क्या सच में होने वाली है बड़ी हलचल? (Representational Image: Pexels)
अमेरिका और ईरान के बीच तनाव लगातार बढ़ रहा है. अमेरिकी नौसेना का यूएसएस अब्राहम लिंकन कैरियर स्ट्राइक ग्रुप ईरान के जल क्षेत्र के बेहद करीब पहुँच चुका है, जिसके बाद सवाल तेज हो गया है कि क्या अमेरिका वाकई ईरान पर सैन्य हमला करने की तैयारी कर रहा है. इस माहौल में पेंटागन में अचानक बढ़ी पिज्जा की बिक्री को देखकर लोग अनुमान लगा रहे हैं कि हमला होगा या नहीं. और इसी वजह से एक बार फिर 'पेंटागन पिज्जा इंडेक्स' की थ्योरी की चर्चा है.

क्या है ये थ्योरी

पेंटागन पिज्जा इंडेक्स एक पुरानी, अनऑफिशियल लेकिन दिलचस्प थ्योरी है जो दशकों से सुनी जाती रही है. इसके अनुसार जब पेंटागन में देर रात तक पिज्जा की डिमांड बढ़ने लगती है, खासकर तब जब सुरक्षा या विदेश नीति से जुड़ी मीटिंग्स लगातार चल रही हों, तो माना जाता है कि कोई बड़ा फैसला या संभावित सैन्य ऑपरेशन नजदीक है. वजह यह है कि संकट के समय पेंटागन में देर रात तक मीटिंग्स होती हैं, अधिकारी बाहर से जल्दी खाना मंगाते हैं और पिज्जा हमेशा सबसे आसान विकल्प माना जाता है. 

कब-कब सही साबित हुई

दिलचस्प बात यह है कि यह पैटर्न इतिहास में कई बार देखा गया है. 1990 में गल्फ़ वॉर से पहले सीआईए ने एक ही रात में 21 पिज्जा ऑर्डर किए थे. 1983 में ग्रेनेडा आक्रमण और 1989 के पनामा आक्रमण से पहले भी यही स्थिति बनी थी. 2024 और 2025 में ईरान–इजराइल तनाव बढ़ने पर भी पिज्जा ऑर्डर्स में अचानक उछाल देखा गया था.
क्या ईरान पर जल्द हमला होने वाला है

अब 2026 में भी वही संयोग दोहराता दिख रहा है. जनवरी के आखिरी दिनों में कई OSINT ट्रैकर्स ने रिपोर्ट किया कि पेंटागन क्षेत्र में पिज़्ज़ा ऑर्डर 200 प्रतिशत तक बढ़ गए हैं. पिज़्ज़ा ट्रैकिंग साइट्स जैसे PenPizzaReport और pizzint.watch ने भी अचानक स्पाइक दर्ज किया है. इससे सोशल मीडिया पर यह अटकल और तेज हो गई है कि कहीं अमेरिका ईरान को लेकर कोई बड़ा सैन्य फैसला तो नहीं लेने वाला.

 

हालांकि स्थिति बेहद तनावपूर्ण है. अमेरिका का एयरक्राफ्ट कैरियर ईरान के बेहद पास पहुंच चुका है, ईरान में विरोध प्रदर्शनों को दबाने के बाद माहौल अस्थिर है, अमेरिकी राष्ट्रपति ने अपनी मंशा को अभी तक स्पष्ट नहीं किया है. कोई आधिकारिक बयान नहीं आया है कि हमला तय है.


पिज्जा इंडेक्स को गंभीरता से लेना चाहिए

विशेषज्ञों का कहना है कि पिज्जा इंडेक्स को गंभीरता से नहीं लेना चाहिए. यह कई बार संयोग होता है और कई बार सही भी, लेकिन यह कोई पुख्ता सूचना नहीं देता. सच क्या है, यह न पिज्जा शॉप बताएगी और न ही सोशल मीडिया की अटकलें. अमेरिका–ईरान टकराव की दिशा का खुलासा तभी होगा जब व्हाइट हाउस या पेंटागन आधिकारिक रूप से स्थिति साफ करेंगे.

