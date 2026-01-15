भारत में H-1B वीजा बेचते दिखे 'ट्रंप'! अमेरिकी कॉमेडियन का वीडियो देख हंसी नहीं रुकेगी

भारत की सड़कों पर H-1B वीज़ा बेचते एक अमेरिकी कॉमेडियन का मज़ेदार वीडियो सोशल मीडिया पर ज़बरदस्त वायरल हो रहा है. वीडियो में यह कॉमेडियन ट्रंप के हुलिए में नजर आता है. अमेरिकी कॉमेडियन और इंस्टाग्राम क्रिएटर का नाम ऑस्टिन नासो है. उन्होंने ट्रंप की ऐसी हू-बहू नकल की है कि देखने वालों की हंसी नहीं रुक रही है.

और पढ़ें

वीडियो में ऑस्टिन नासो लाल टाई, चेहरे पर जरूरत से ज्यादा एक्सप्रेशन के हाव-भाव और ट्रंप के मशहूर अंदाज के साथ भारत की सड़कों पर लोगों के पास जाते हैं. ट्रंप जैसी आवाज में वह कहते हैं-हम H-1B वीजा एक लाख डॉलर में बेच रहे हैं.

सड़क पर मौजूद लोगों की प्रतिक्रियाएं कन्फ्यूजन से लेकर जोरदार हंसी तक देखने को मिलती हैं. एक शख्स जवाब देता है, मुझे अमेरिका से ज्यादा यूरोप पसंद है,इस पर नासो किरदार में रहते हुए तुरंत पलटकर कहते हैं-कितनी घटिया बात है.

‘एक खरीदो, एक मुफ्त' वाला मजाक

इस वीडियो को इंस्टाग्राम पर 'एक खरीदो, एक मुफ़्तट कैप्शन के साथ पोस्ट किया गया. नासो लगातार अलग-अलग लोगों के पास जाकर यही ऑफर दोहराते हैं और ट्रंप वाला लहजा व इशारे बनाए रखते हैं.वीडियो के आखिर में नासो एक ऑटो रिक्शा में बैठकर जोर-जोर से चिल्लाते हैं-H-1B वीजा, एक लाख डॉलर! जिससे सड़क पर चल रहे लोग भी उनकी ओर देखने लगते हैं और पूरा माहौल और मजेदार हो जाता है.

Advertisement

बेंगलुरु से वायरल हुआ वीडियो

मुख्य तौर पर बेंगलुरु में शूट किए गए इस वीडियो को अब तक लाखों बार देखा जा चुका है. सोशल मीडिया पर लोग इसे सिर्फ कॉमेडी नहीं, बल्कि अमेरिकी वीजा नीति पर करारा तंज भी बता रहे हैं.

देखें वायरल वीडियो

H-1B वीजा क्या है?

H-1B वीजा अमेरिका में कुशल विदेशी पेशेवरों को काम करने की अनुमति देता है. टेक्नोलॉजी, इंजीनियरिंग, फाइनेंस, हेल्थकेयर और रिसर्च जैसे क्षेत्रों में इसकी सबसे ज़्यादा मांग रहती है. भारतीय प्रोफेशनल्स इस वीज़ा के सबसे बड़े लाभार्थियों में माने जाते हैं, खासकर आईटी सेक्टर में.

ट्रंप ने H-1B वीजा पर क्या दिक्कतें बढ़ाईं?

डोनाल्ड ट्रंप के कार्यकाल के दौरान H-1B वीजा नियमों को सख्त किया गया. ट्रंप प्रशासन ने वीज़ा प्रक्रिया को कठिन बनाया, जांच बढ़ाई और यह दावा किया कि इससे अमेरिकी नौकरियों की सुरक्षा होगी. नई नीतियों की वजह से वीज़ा रिजेक्शन बढ़े, प्रोसेसिंग में देरी हुई और भारतीय आईटी कंपनियों पर अतिरिक्त दबाव पड़ा. इससे भारत से अमेरिका जाने वाले कई प्रोफेशनल्स की राह पहले से ज्यादा मुश्किल हो गई.



---- समाप्त ----