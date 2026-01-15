scorecardresearch
 
aaj tak epaper in hindi

Feedback

भारत में H-1B वीजा बेचते दिखे 'ट्रंप'! अमेरिकी कॉमेडियन का वीडियो देख हंसी नहीं रुकेगी

ट्रंप के सत्ता में आने के बाद अमेरिका में वीजा नीतियां सख्त की गई हैं. अमेरिका में H-1B वीजा को लेकर राजनीति भी खूब हो रही है. इसी मुद्दे पर तंज कसते हुए सोशल मीडिया पर एक वीडियो जबरदस्त वायरल हो रहा है.

Advertisement
X
यह वीडियो बेंगलुरु में शूट किया गया है (Photo:Insta/austinnasso)
यह वीडियो बेंगलुरु में शूट किया गया है (Photo:Insta/austinnasso)

भारत की सड़कों पर H-1B वीज़ा बेचते एक अमेरिकी कॉमेडियन का मज़ेदार वीडियो सोशल मीडिया पर ज़बरदस्त वायरल हो रहा है. वीडियो में यह कॉमेडियन ट्रंप के हुलिए में नजर आता है. अमेरिकी कॉमेडियन और इंस्टाग्राम क्रिएटर का नाम ऑस्टिन नासो है. उन्होंने ट्रंप की ऐसी हू-बहू नकल की है कि देखने वालों की हंसी नहीं रुक रही है.

वीडियो में ऑस्टिन नासो लाल टाई, चेहरे पर जरूरत से ज्यादा एक्सप्रेशन के हाव-भाव और ट्रंप के मशहूर अंदाज के साथ भारत की सड़कों पर लोगों के पास जाते हैं. ट्रंप जैसी आवाज में वह कहते हैं-हम H-1B वीजा एक लाख डॉलर में बेच रहे हैं.

सड़क पर मौजूद लोगों की प्रतिक्रियाएं कन्फ्यूजन से लेकर जोरदार हंसी तक देखने को मिलती हैं. एक शख्स जवाब देता है, मुझे अमेरिका से ज्यादा यूरोप पसंद है,इस पर नासो किरदार में रहते हुए तुरंत पलटकर कहते हैं-कितनी घटिया बात है.

सम्बंधित ख़बरें

girlfriend-26th-birthday-26km-run-video-viral-now
रिलेशनशिप गोल्स! गर्लफ्रेंड के 26वें बर्थडे पर 26 KM दौड़ गया ये लड़का, वीडियो वायरल
सोशल मीडिया पर वायरल हो रहा है iit bombay का बॉयज हॉस्टल रूम. (Photo: insta/@ca.vaibhavjain)
IIT बॉम्बे में कैसे रहते हैं स्टूडेंट? बॉयज हॉस्टल रूम देख चौक जाएंगे आप...
saudi-arabias-oldest-man-nasser-bin-radan-al-wadaei-dies-at-142
सऊदी के सबसे बुजुर्ग शख्स की 142 साल में मौत, 110 में बने थे पिता
doorstep-delivery-zomato-viral-video-customer-vs-delivery-boy-debate
'मत ले ऑर्डर…', गुस्से में Zomato डिलीवरी बॉय ने कैमरे पर ही खा लिया ग्राहक का खाना
Man buried under snow rescued viral video
बर्फ में दबी थी शख्स की पूरी बॉडी, सिर्फ हाथ दिखा और फिर... सामने आया वीडियो!

‘एक खरीदो, एक मुफ्त' वाला मजाक

इस वीडियो को इंस्टाग्राम पर 'एक खरीदो, एक मुफ़्तट कैप्शन के साथ पोस्ट किया गया. नासो लगातार अलग-अलग लोगों के पास जाकर यही ऑफर दोहराते हैं और ट्रंप वाला लहजा व इशारे बनाए रखते हैं.वीडियो के आखिर में नासो एक ऑटो रिक्शा में बैठकर जोर-जोर से चिल्लाते हैं-H-1B वीजा, एक लाख डॉलर! जिससे सड़क पर चल रहे लोग भी उनकी ओर देखने लगते हैं और पूरा माहौल और मजेदार हो जाता है.

Advertisement

बेंगलुरु से वायरल हुआ वीडियो

मुख्य तौर पर बेंगलुरु में शूट किए गए इस वीडियो को अब तक लाखों बार देखा जा चुका है. सोशल मीडिया पर लोग इसे सिर्फ कॉमेडी नहीं, बल्कि अमेरिकी वीजा नीति पर करारा तंज भी बता रहे हैं.

देखें वायरल वीडियो

 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

A post shared by Austin Nasso (@austinnasso)

H-1B वीजा क्या है?

H-1B वीजा अमेरिका में कुशल विदेशी पेशेवरों को काम करने की अनुमति देता है. टेक्नोलॉजी, इंजीनियरिंग, फाइनेंस, हेल्थकेयर और रिसर्च जैसे क्षेत्रों में इसकी सबसे ज़्यादा मांग रहती है. भारतीय प्रोफेशनल्स इस वीज़ा के सबसे बड़े लाभार्थियों में माने जाते हैं, खासकर आईटी सेक्टर में.

ट्रंप ने H-1B वीजा पर क्या दिक्कतें बढ़ाईं?

डोनाल्ड ट्रंप के कार्यकाल के दौरान H-1B वीजा नियमों को सख्त किया गया. ट्रंप प्रशासन ने वीज़ा प्रक्रिया को कठिन बनाया, जांच बढ़ाई और यह दावा किया कि इससे अमेरिकी नौकरियों की सुरक्षा होगी. नई नीतियों की वजह से वीज़ा रिजेक्शन बढ़े, प्रोसेसिंग में देरी हुई और भारतीय आईटी कंपनियों पर अतिरिक्त दबाव पड़ा. इससे भारत से अमेरिका जाने वाले कई प्रोफेशनल्स की राह पहले से ज्यादा मुश्किल हो गई.
 

---- समाप्त ----
Live TV

aaj tak epaper in hindi
TOPICS:

सबसे तेज़ ख़बरों के लिए आजतक ऐप

Advertisement
Advertisement

लेटेस्ट

    Trending News:
    बीएमसी चुनाव लाइव
    करियर राशिफल
    आज का राशिफल
    महिला आईपीएल प्रीमियर लीग 2026
    लव राशिफल
    आर्थिक राशिफल
    T20 World Cup 2026
    Advertisement