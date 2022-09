शादी नहीं... यहां मनेगा तलाक का जश्न, रस्में ऐसी कि सिर घूम जाए! इनविटेशन कार्ड वायरल

आपने कई तरह के समारोहों में शिरकत की होगी. शादी, बर्थडे, इंगेजमेंट आदि. लेकिन क्या कभी आप 'तलाक समारोह' (Divorce Celebration) में गए हैं. आपका जवाब शायद 'नहीं' ही होगा. लेकिन मध्य प्रदेश की राजधानी भोपाल में पहली बार 'विवाह विच्छेद समारोह' यानी कि 'तलाक समारोह' का आयोजन किया जा रहा है.

ये आयोजन भाई वेलफेयर सोसाइटी कर रही है. इसके लिए उन्होंने बाकायदा इनविटेशन कार्ड बांटे हैं, वो भी बिल्कुल शादी निमंत्रण की तर्ज पर. सोशल मीडिया पर अब ये कार्ड वायरल हो रहा है. 18 सितंबर को होने जा रहा ये 'विवाह विच्छेद समारोह' चर्चा का विषय बना हुआ है, क्योंकि यहां शादी टूटने की खुशी मनाई जाएगी.

इस समारोह में आने के लिए लोगों को कार्ड भेजकर इनवाइट किया जा रहा है. दिलचस्प बात यह है कि शादी के दौरान जिस तरह की रस्में होती हैं, ठीक उसी तरह की विपरीत रस्में 'विवाह-विच्छेद समारोह' में भी होंगी. जैसे- जेंट्स संगीत, जयमाला विसर्जन, बारात वापसी आदि. इतना ही नहीं कार्यक्रम से संबंधित जानकारी प्राप्त करने के लिए पुरूष हेल्पलाइन नंबर भी जारी किया गया है, जो कि कार्ड में ही छपा हुआ है.

My Chacha just sent me Divorce Invitation Card. Shadi karne ka mann hai nahi aur demotivate kardo.. 😂

Bhopal bhi gazab hai yar 😂😂 pic.twitter.com/qAV3KzQRkE