'कैरोलीन को नहीं पकड़ूंगा', अपनी प्रेस सेक्रेटरी को लेकर ट्रंप का ऐसा बयान, Video वायरल

अमेरिका के राष्ट्रपति डोनाल्ड ट्रंप एक बार फिर अपने बयान को लेकर चर्चा और विवाद के केंद्र में आ गए हैं. इस बार मामला उनकी ही प्रेस सेक्रेटरी करोलिन लेविटसे जुड़ा है. एयर फोर्स वन में उड़ान के दौरान ट्रंप का एक मज़ाकिया कमेंट सोशल मीडिया पर ऐसा वायरल हुआ कि देखते ही देखते इस पर बहस छिड़ गई.

यह घटना उस वक्त की बताई जा रही है, जब ट्रंप फ्लोरिडा के मार-ए-लागो से वॉशिंगटन लौट रहे थे. उड़ान के दौरान विमान में हल्का टर्बुलेंस महसूस हुआ. इसी बीच ट्रंप कैमरे के सामने कहते सुनाई देते हैं कि उन्हें पकड़ने के लिए 'कुछ चाहिए', क्योंकि हालात थोड़े मुश्किल हो रहे हैं.

इसके बाद वह मजाकिया अंदाज में कहते हैं कि उन्हें कुछ पकड़ने की जरूरत है, लेकिन वह 'कैरोलिन नहीं होंगी'. यह कहते हुए ट्रंप मुस्कुराते हैं और पीछे खड़ी कैरोलिन लेविट भी मुस्कुराती नजर आती हैं. यही कुछ सेकंड का पल सोशल मीडिया यूजर्स की नजर में आ गया और वीडियो देखते ही देखते वायरल हो गया.

Trump: I think you did this to me. You put me in a position where there is nothing to grab. I’m looking for something to grab and it’s not going to be Karoline. pic.twitter.com/hI7IQjmS62 — Acyn (@Acyn) January 12, 2026

वीडियो देखकर लोगों ने क्या कहा

वीडियो सामने आते ही X समेत तमाम प्लेटफॉर्म्स पर लोगों की प्रतिक्रियाओं की बाढ़ आ गई. कुछ यूजर्स ने इसे हल्का-फुल्का मजाक बताया और कहा कि इसे जरूरत से ज्यादा तूल दिया जा रहा है. वहीं कई लोगों ने सवाल उठाया कि क्या राष्ट्रपति जैसे पद पर बैठे व्यक्ति को इस तरह के बयान देने चाहिए.एक यूजर ने लिखा कि यह मजाक हो सकता है, लेकिन माहौल थोड़ा असहज कर देता है.दूसरे ने कहा कि ट्रंप का स्टाइल हमेशा ऐसा ही रहा है, लेकिन हर बार इसे मजाक कहकर टाला नहीं जा सकता.

पहले भी कर चुके हैं ऐसी टिप्पणियां

यह पहला मौका नहीं है जब ट्रंप अपनी प्रेस सेक्रेटरी को लेकर इस तरह की बातें कह चुके हों. कुछ महीने पहले पेंसिल्वेनिया में एक रैली के दौरान, जब वह अपनी सरकार की आर्थिक उपलब्धियों पर भाषण दे रहे थे, तब भी वह अचानक मुद्दे से हट गए और कैरोलिन लेविट की जमकर तारीफ करने लगे.ट्रंप ने कहा कि लेविट का चेहरा बेहद खूबसूरत है और उनके होंठ मशीन गन की तरह चलते हैं.

कौन हैं कैरोलिन लेविट?

28 वर्षीय कैरोलिन लेविट ट्रंप के पहले कार्यकाल के दौरान 2019 से 2021 तक असिस्टेंट प्रेस सेक्रेटरी रह चुकी हैं. वह ट्रंप के दूसरे कार्यकाल की पहली और कुल मिलाकर पांचवीं प्रेस सेक्रेटरी हैं. कम उम्र में इस अहम पद तक पहुंचने की वजह से वह पहले से ही चर्चा में रही हैं. न्यू हैम्पशायर की रहने वाली लेविट की शादी 60 वर्षीय रियल एस्टेट डेवलपर निकोलस रिकियो से हुई है. दोनों का एक बेटा भी है, जिसका नाम निको है.

