'पेंगुइन मीम' ट्रेंड में कूदे ट्रंप, ग्रीनलैंड पर ऐसा पोस्ट किया कि खुद ही ट्रोल हो गए

अमेरिकी राष्ट्रपति डोनाल्ड ट्रंप ने भले ही ग्रीनलैंड को लेकर यूरोप पर लगाए गए टैरिफ को अस्थायी रूप से रोक दिया हो, लेकिन उनका आर्कटिक को लेकर सपना अभी खत्म नहीं हुआ है. व्हाइट हाउस ने इस बात को शनिवार को फिर से जोर देकर दिखाया, जब उसने ट्रंप की एक तस्वीर पोस्ट की, जिसमें वह एक पेंगुइन के साथ ग्रीनलैंड की ओर चलते नजर आ रहे हैं. तस्वीर के साथ कैप्शन दिया गया-एम्ब्रेस द पेंगुइन, यानी पेंगुइन को अपनाइए.

हालांकि, यह पोस्ट कुछ ही मिनटों में इंटरनेट पर मजाक का विषय बन गई, क्योंकि पेंगुइन ग्रीनलैंड में पाए ही नहीं जाते. पेंगुइन केवल दक्षिणी गोलार्ध में रहते हैं, जिनकी सबसे बड़ी आबादी अंटार्कटिका में मिलती है. दूसरी ओर, ग्रीनलैंड उत्तरी गोलार्ध में स्थित है. व्हाइट हाउस की यह गलती सोशल मीडिया यूजर्स ने तुरंत पकड़ ली और कमेंट सेक्शन में जमकर ट्रोलिंग शुरू हो गई.

ट्विटर पर कई यूजर्स ने व्हाइट हाउस को 'रियलिटी चेक' देते हुए AI से बनी अपनी-अपनी तस्वीरें शेयर कीं और पोस्ट का मजाक उड़ाया. रिपोर्ट लिखे जाने तक यह पोस्ट 1 करोड़ से ज़्यादा व्यूज बटोर चुकी थी.

आइए देखते हैं, व्हाइट हाउस की इस पोस्ट पर लोगों ने किस तरह के मज़ाकिया कमेंट किए.

कुछ यूजर्स ने यह भी नोटिस किया कि ट्रंप के पीछे दिखाई दे रहे पैरों के निशान इंसानों जैसे लग ही नहीं रहे थे. एक शख्स ने व्यंग्य में लिखा कि अच्छी कोशिश है, लेकिन ग्रीनलैंड में पेंगुइन मिलते ही नहीं.

इसी बीच, UK कैबिनेट ऑफिस के चीफ माउसर के आधिकारिक X अकाउंट ने भी मजाकिया अंदाज में प्रतिक्रिया दी और लिखा कि कैट चेक: पेंगुइन तो सिर्फ दक्षिणी गोलार्ध में पाए जाते हैं.

ट्रंप पिछले कई महीनों से ग्रीनलैंड के प्रति असामान्य स्तर पर दिलचस्पी दिखा रहे हैं. उनका कहना है कि यह आर्कटिक इलाका अमेरिका की राष्ट्रीय सुरक्षा के लिए बेहद महत्वपूर्ण है. इसी कारण उन्होंने लंबे समय तक डेनमार्क जो ग्रीनलैंड को नियंत्रित करता है पर दबाव बनाया कि यदि कोई समझौता नहीं हुआ, तो अमेरिका सैन्य बल का इस्तेमाल कर इस क्षेत्र का नियंत्रण अपने हाथ में ले लेगा.

क्यों वायरल है पेंगुइन

सोशल मीडिया पर घूम रहा पेंगुइन का वीडियो वास्तव में वरनर हर्जोग की 2007 की डॉक्यूमेंट्री ‘एन्काउंटर्स एट द एंड ऑफ द वर्ल्ड’ से निकला एक सीन है. इस फुटेज में एक पेंगुइन अपनी कॉलोनी से भटककर अंटार्कटिका की ओर अकेले चलता हुआ दिखाई देता है.इसी ट्रेंड का हिस्सा बनकर व्हाइट हाउस ने भी एक तस्वीर पोस्ट की थी.

