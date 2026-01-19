एंट्री करो, जो चाहो उठा लो! जापान के इस स्टोर में है चोरी की पूरी छूट, लेकिन एक शर्त के साथ

टोक्यो में इन दिनों एक ऐसा स्टोर सुर्खियों में है, जिसकी अनोखी स्कीम सबका ध्यान खींच रही है. यह कोई सामान्य दुकान नहीं है, बल्कि यहां आने वालों को चोरी करने की खुली अनुमति दी जाती है. स्टोर के नियमों के अनुसार, अंदर प्रवेश करने के बाद व्यक्ति को पूरे 60 सेकंड मिलते हैं, जिनमें वह कपड़े, एक्सेसरीज़, गैजेट्स या फिर कोई भी रखा सामान उठा सकता है. हालांकि यह ऑफर जितना आकर्षक लगता है, उतना ही चुनौतीपूर्ण भी है, क्योंकि इसके साथ कुछ सख्त शर्तें जुड़ी हुई हैं.

जापान टुडे की खबर के मुताबिक, इस स्टोर का नाम TOH है. जापानी भाषा में TOH, ‘चोरी’ के लिए इस्तेमाल होने वाले एक अक्षर के उच्चारणों में से एक है. यह स्टोर 13 से 16 मार्च तक चार दिनों के लिए एक बार फिर खोला जा रहा है. पिछले साल जब यह पहली बार शुरू हुआ था, तब यह सोशल मीडिया पर जमकर वायरल हुआ था. हालात ऐसे थे कि कई बार लोगों को घंटों तक लाइन में खड़ा रहना पड़ा. इस अनोखे प्रयोग का आयोजन एक रेडियो कार्यक्रम से जुड़े कलाकारों की ओर से किया गया है.

क्या हैं शर्तें

इस स्टोर में एंट्री करने के लिए 1,000 येन चुकाने पड़ते हैं. अंदर का माहौल बिल्कुल किसी अंडरग्राउंड बाजार जैसा तैयार किया गया है. एंट्री मिलते ही आपके पास सिर्फ 60 सेकंड होते हैं, जिनमें आप जो चाहें उठा सकते हैं, चाहे वह कपड़े हों, एक्सेसरीज हों या फिर टेक से जुड़ा कोई सामान.

लेकिन इस पूरे सेटअप की सबसे बड़ी चुनौती है खामोशी. स्टोर के हर कोने में बेहद संवेदनशील माइक्रोफोन लगाए गए हैं, जो मामूली सी हरकत भी पकड़ लेते हैं. ज़रा-सी आवाज हुई और आपको तुरंत बाहर भेज दिया जाता है. इसके बाद न तो कोई सामान मिलता है, न रिफंड और न ही दोबारा कोशिश करने का मौका दिया जाता है.

क्या है 'चोरी' करने वालों का अनुभव

पिछले साल यह कॉन्सेप्ट सोशल मीडिया पर तेजी से वायरल हुआ था, जिसके बाद भारी भीड़ उमड़ पड़ी थी. कई मौकों पर लोगों को स्टोर में एंट्री पाने के लिए घंटों इंतजार करना पड़ा था.

इस स्टोर का माहौल किसी सीक्रेट या अंडरग्राउंड मार्केट जैसा रखा गया है, जिससे अंदर जाने वालों का रोमांच और तनाव दोनों बढ़ जाते हैं. 60 सेकंड के भीतर सामान चुनना, उसे उठाना और फिर बाहर निकलना, वह भी बिना किसी आवाज़ के, लोगों के लिए किसी बड़ी चुनौती से कम नहीं होता.

जो लोग इस अनुभव को पहले आजमा चुके हैं, उनके मुताबिक सबसे मुश्किल काम सामान उठाना नहीं, बल्कि खुद को पूरी तरह शांत रखना होता है.

