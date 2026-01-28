scorecardresearch
 
aaj tak epaper in hindi

Feedback

'अब मोटी सैलरी नहीं, पक्की नौकरी चाहता हूं…', बार-बार छंटनी से परेशान टेक एक्सपर्ट का पोस्ट वायरल

टेक इंडस्ट्री में लगातार हो रही छंटनियों से कर्मचारी मानसिक रूप से थक चुके हैं. एक टेक एक्सपर्ट ने Blind फोरम पर पोस्ट कर बताया कि पिछले दो सालों से हर साल उसकी नौकरी चली गई. अब वह FAANG जैसी कंपनियों की भारी सैलरी नहीं, बल्कि ऐसी नौकरी चाहता है जहां कम से कम स्थिरता और मानसिक शांति मिले.

Advertisement
X
इस पोस्ट पर सोशल मीडिया पर लोगों ने कहा कि आज के दौर में कोई भी नौकरी पूरी तरह सुरक्षित नहीं है. ( Photo: Pexels)
इस पोस्ट पर सोशल मीडिया पर लोगों ने कहा कि आज के दौर में कोई भी नौकरी पूरी तरह सुरक्षित नहीं है. ( Photo: Pexels)

टेक इंडस्ट्री में लगातार हो रही छंटनियों से कर्मचारी मानसिक रूप से टूटने लगे हैं. इसी से जुड़ा एक पोस्ट इन दिनों सोशल मीडिया पर काफी वायरल हो रहा है, जिसमें एक टेक एक्सपर्ट  ने खुलकर अपनी परेशानी बताई है. यह पोस्ट Blind नाम के एक वर्कप्लेस फोरम पर डाली गई थी. पोस्ट का टाइटल था –
'अगर हर साल नौकरी से निकाले जाने से थक गए हैं, तो आप कहां जाते' हैं?'

हर साल नौकरी जाती रही, अब थक चुका हूं
पोस्ट लिखने वाले व्यक्ति ने बताया कि पिछले दो साल से हर साल उसकी नौकरी चली गई. इस लगातार अनिश्चितता ने उसे मानसिक और भावनात्मक रूप से पूरी तरह थका दिया है. उसने लिखा कि अब अमेजन जैसी कंपनियों में छंटनी की खबरें सुनकर उसे घबराहट भी नहीं होती, बस थकान महसूस होती है. उसने साफ कहा कि मुझे FAANG जैसी बड़ी कंपनियों के बराबर सैलरी नहीं चाहिए. अगर कम वेतन पर मुझे कम से कम एक साल तक नौकरी की स्थिरता मिल जाए, तो मैं वह भी स्वीकार करने को तैयार हूं.'

.

सुरक्षित नौकरी की तलाश
उस टेक एक्सपर्ट ने सवाल उठाया कि क्या आज के समय में कोई कंपनी सच में सुरक्षित है. उसने मेटा, माइक्रोसॉफ्ट, अमेजन और यहां तक कि एप्पल तक में छंटनी की आशंका जताई. उसने लिखा- 'मैं बस ऐसी कंपनी में काम करना चाहता हूं, जहां ठीक-ठाक सैलरी मिले और हर समय यह डर न सताए कि अगले कुछ महीनों में नौकरी चली जाएगी.'

अमेजन में बड़ी छंटनी की आशंका
यह पोस्ट ऐसे समय वायरल हुई है जब खबरें हैं कि अमेजन बड़े स्तर पर छंटनी की तैयारी कर रहा है. रिपोर्ट्स के मुताबिक, कंपनी करीब 16,000 कर्मचारियों की छंटनी कर सकती है और 2026 के मध्य तक लगभग 30,000 कॉर्पोरेट पद खत्म हो सकते हैं.

सोशल मीडिया पर लोगों की प्रतिक्रिया
इस पोस्ट पर हजारों लोगों ने अपनी राय दी. कई यूजर्स ने माना कि आज के दौर में लंबी नौकरी की गारंटी लगभग खत्म हो चुकी है. एक यूजर ने लिखा- कोई भी नौकरी सुरक्षित नहीं होती. स्थिरता आपको खुद बनानी पड़ती है. दूसरे यूजर ने कहा- अब फुल-टाइम नौकरी भी कॉन्ट्रैक्ट जैसी हो गई है. अगर नौकरी चली जाए, तो मैं मान लेता हूं कि मेरा कॉन्ट्रैक्ट खत्म हो गया.'

कुछ ने एप्पल और भारत का उदाहरण दिया
एक यूजर ने दावा किया कि एप्पल बाकी कंपनियों के मुकाबले ज्यादा स्थिर है और वहां बड़े पैमाने पर छंटनी नहीं होती. वहीं, एक अन्य यूजर ने मजाक में कहा- भारत आ जाओ. मैं 5 साल से एक ही नौकरी में हूं, कभी छंटनी नहीं हुई. 20,000 डॉलर सालाना कमाकर आराम की जिंदगी जी रहा हूं.'

टेक इंडस्ट्री की सच्चाई
यह पूरी चर्चा दिखाती है कि आज टेक इंडस्ट्री में मोटी सैलरी से ज्यादा लोग मानसिक शांति और नौकरी की स्थिरता चाहते हैं. बार-बार की छंटनियों ने कर्मचारियों को थका दिया है और अब वे सुरक्षित और स्थिर काम की तलाश में हैं.

---- समाप्त ----
Live TV

aaj tak epaper in hindi
TOPICS:

सबसे तेज़ ख़बरों के लिए आजतक ऐप

Advertisement
Advertisement

लेटेस्ट

    Trending News:
    करियर राशिफल
    आज का राशिफल
    लव राशिफल
    आर्थिक राशिफल
    T20 World Cup 2026
    Advertisement