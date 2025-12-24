पूरे साल एक ही रेस्टोरेंट से शख्स ने मंगाया खाना, खर्च कर डाले इतने लाख

स्विगी ने 2025 के लिए अपनी वार्षिक रिपोर्ट जारी की है. इसमें भारतीयों के खाना ऑर्डर करने और बाहर खाने के तरीकों के बारे में दिलचस्प जानकारी दी है. देश के सबसे पसंदीदा व्यंजनों से लेकर रेस्तरां में होने वाले महंगे खर्च तक, यह रिपोर्ट रोजमर्रा की खान-पान की आदतों और शौकों, दोनों को दर्शाती है.

रिपोर्ट के मुताबिक, बाहर भोजन करने वाले सेक्शन से सबसे चौंकाने वाले खुलासे हुए हैं. स्विगी की इस रिपोर्ट के मुताबिक, बेंगलुरु और मुंबई में दो-दो ग्राहकों ने इस वर्ष एक ही रेस्टोरेंट में भोजन करते हुए चौंका देने वाले 3 लाख रुपये खर्च किए, जो 2025 में प्लेटफॉर्म पर एक बार में किए गए सबसे अधिक खर्च का रिकॉर्ड है. इसमें बेंगलुरु में एक शख्स ने एक ही रेस्टोरेंट से 3 लाख रुपये का खाना मंगवाया.

एक शख्स ने एक दिन में ही 1 लाख से ज्यादा के किए ऑर्डर

बेंगलुरु और मुंबई के अलावा, पुणे भी खर्च करने वालों में प्रमुखता से शामिल रहा. शहर में एक ग्राहक ने एक ही रेस्तरां में सबसे अधिक 1,73,885 रुपये का भुगतान किया, जबकि पुणे के एक अन्य ग्राहक ने वैलेंटाइन डे पर एक ही बार में ₹ 1.19 लाख खर्च किए.

स्विगी के आंकड़ों से यह भी पता चला कि देशभर में लोग बाहर खाना खाते समय कितनी बचत करते हैं. स्विगी डाइनआउट के जरिए यूजर्स ने 2025 में कुल 774 करोड़ की बचत की.

एक शख्स ने 3 हजार से ज्यादा बार किए ऑर्डर

फूड डिलीवरी के क्षेत्र में इस साल ऑर्डर की संख्या लगातार चौंकाने वाली रही. मुंबई के एक खाने के शौकीन ने 2025 में स्विगी पर 3,196 ऑर्डर दिए, जो लगभग 9 ऑर्डर प्रतिदिन के बराबर है - यह देश में अब तक का सबसे अधिक आंकड़ा है.

सबसे ज्यादा लोगों ने बिरयानी ऑर्डर किया

इसी रिपोर्ट में ही यह भी खुलासा हुआ है कि भारत में सबसे ज्यादा ऑर्डर किया जाने वाला फूड आयटम बिरयानी है. रिपोर्ट में बिरयानी के प्रति भारत के लोगों का अटूट प्रेम दिखा. इस वर्ष स्विगी पर भारतीयों ने सबसे ज्यादा बिरयानी मंगवाने में खर्च किया.

