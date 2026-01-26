scorecardresearch
 
मिनटों में लूट! SUV से दीवार तोड़ी, 1 मिलियन डॉलर की ज्वेलरी उड़ाई, कैलिफोर्निया का शॉकिंग वीडियो

सोशल मीडिया पर लूट का एक अविश्वसनीय वीडियो तेजी से वायरल हो रहा है, जिसे देखकर लोग हैरान हैं. वीडियो ऐसा लगता है मानो किसी एक्शन फिल्म का सीन हो. तेज रफ्तार एसयूवी अचानक ज्वेलरी स्टोर के दरवाज़े पर चढ़ती है और पलभर में कांच की दीवार तोड़कर अंदर घुस जाती है.

सीसीटीवी फुटेज में दो ग्राहक स्टोर में बैठे दिखाई देते हैं.(Photo: CBS-LA/Youtube)
कैलिफोर्निया के ऐनाहाइम हिल्स में एक ज्वेलरी स्टोर पर हुआ फिल्मी अंदाज का हमला सोशल मीडिया पर तेजी से वायरल हो रहा है. सर्विलांस वीडियो में दिखा कि कैसे दिनदहाड़े एक SUV सीधे क्लासिक ज्वेलर्स के मुख्य दरवाजे में घुस गई और अगले ही पल नकाबपोश चोरों ने दुकान को मिनटों में साफ कर दिया.

सीसीटीवी फुटेज में दो ग्राहक स्टोर में बैठे दिखाई देते हैं. तभी बाहर खड़ी एसयूवी अचानक तेज रफ्तार पकड़ती है और जोरदार धमाके के साथ कांच के दरवाजे को तोड़ते हुए अंदर घुस जाती है. कांच और फ्रेम टूटकर चारों तरफ बिखर जाते हैं.

इसके तुरंत बाद तीन चोर हथौड़े और लोहे की रॉड लेकर डिस्प्ले केस तोड़ते दिखते हैं, जबकि चौथा दरवाजे पर खड़ा 'निगरानी' कर रहा होता है.पूरी घटना इतनी अचानक होती है कि सामने बैठा एक ग्राहक हाथ में मोबाइल लिए जैसे पत्थर का हो जाता है और वहीं जड़ खड़ा रह जाता है.

स्टोर मालिक ने बताई पूरी कहानी

ऐनाहाइम स्थित चैनल से बातचीत में स्टोर के मालिक रैम्सी टाबेलो ने बताया कि आठ–दस लोग मास्क, हथौड़े और लोहे की छड़ें लेकर दुकान में घुसे. मेरी बंदूक टेबल पर रखी थी, उन्होंने उसे भी उठा लिया। उसी पल लगा कि अब वे मुझे गोली मार देंगे.

लूट के बाद चोर टूटे हुए दरवाजे से निकलकर एक सफेद गाड़ी में बैठकर फरार हो गए, जिसे एक ग्राहक ने अपने मोबाइल में रिकॉर्ड कर लिया.पुलिस के अनुसार चोरों की दो गाड़ियों का पीछा किया गया और दोनों ही वाहन अलग-अलग हादसों में क्रैश हो गए.पहली गाड़ी कई वाहनों से टकराई, जबकि दूसरी लगभग पांच मिनट बाद दुर्घटनाग्रस्त मिली.

ज्वेलरी से भरी ट्रे बरामद

पुलिस ने गाड़ियों से चोरी की गई ज्वेलरी की पूरी ट्रे बरामद कर ली हैं.हालांकि वीडियो में केवल चार चोर दिखते हैं, लेकिन पुलिस का कहना है कि इस पूरी लूट में कुल आठ लोग शामिल थे.

सोशल मीडिया पर वायरल हो रहा यह वीडियो लोगों को हैरान कर रहा है. दिनदहाड़े हुई यह फिल्मी लूट अमेरिका की सुरक्षा व्यवस्था पर भी सवाल खड़े कर रही है.

---- समाप्त ----
