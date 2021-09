पायलट ने दो सुरंगों में उड़ाया विमान, बन गए 5 वर्ल्ड रिकॉर्ड, हैरतअंगेज VIDEO

दो सुरंगों से 150 मील प्रति घंटे से अधिक रफ्तार से विमान उड़ाकर एक पायलट ने इतिहास रच दिया है. पायलट के इस हैरतअंगेज सफर ने पांच नए विश्व रिकॉर्ड भी बना दिए है. अभी तक किसी ने भी दो सुरंगों के बीच से इतनी तेज रफ्तार में विमान को नहीं उड़ाया है. इस कारनामे को किया है इटली के स्टंट पायलट डारियो कोस्टा ने.

स्टंट पायलट डारियो कोस्टा ने तुर्की के इस्तांबुल में दो सुरंगों में ज़िवको एज 540 रेसिंग विमान को उड़ाया. बेहद चुनौतीपूर्ण टास्क के लिए सटीक कौशल की आवश्यकता थी. कैटाल्का मेवकी के उत्तरी मरमारा मोटरवे में दो सुरंगों के बीच से डारियो कोस्टा ने विमान को ऐसा उड़ाया कि वर्ल्ड रिकॉर्ड बन गया.

क्रॉस-विंड के बावजूद रेड बुल स्टंट पायलट ने अपने विमान को पहले 360-मीटर सुरंग में पूरी तरह से नेविगेट किया और फिर दूसरी सबसे लंबी सुरंग में उड़ाया, जिसकी लंबाई 1,160 मीटर था. पूरे स्टंट को पूरा करने में 43.44 सेकंड का समय लगा, जिसमें कोस्टा ने 360-डिग्री लूप के साथ जश्न मनाया.

so Dario Costa just became the first person to fly a plane through TWO tunnels and we are literally speechless🤯 #givesyouwiiings #worldrecord pic.twitter.com/Uk3RFqeVPZ