इस कंपनी के CEO को मिला अनलिमिटेड प्राइवेट जेट पास, हर उड़ान का खर्च कंपनी देगी

सोचिए, आपका ऑफिस घर से 10–20 किलोमीटर दूर हो तो भी रोजाना आने-जाने में आधा दिन निकल जाता है. लेकिन क्या कोई शख्स रोज 1600 किलोमीटर का सफर सिर्फ ऑफिस पहुंचने के लिए कर सकता है? सुनकर अजीब लगता है, लेकिन स्टारबक्स के नए CEO ब्रायन निकोल के लिए यह रोजमर्रा की रूटीन बन चुका है और अब इसका पूरा खर्चा कंपनी खुद उठाएगी, चाहे वे ऑफिस जाएं या कहीं और उड़ान भरें.
ऑफिस के लिए 1600 किमी का सफर
ब्रायन निकोल कैलिफोर्निया के न्यूपोर्ट में रहते हैं, जबकि स्टारबक्स का हेडक्वॉर्टर वॉशिंगटन के सिएटल में है. दोनों शहरों के बीच की हवाई दूरी करीब 1600 किमी है. ऐसे लंबे सफर को आसान बनाने के लिए कंपनी ने उन्हें ऐसा 'सुपर-पावर' दिया है, जिससे रोजाना आने-जाने का सफर अब किसी झंझट जैसा नहीं रहेगा, यानी कंपनी का प्राइवेट जेट.
हर उड़ान का पूरा खर्च कंपनी ही उठाएगी
कंपनी ने अपने CEO को प्राइवेट जेट का अनलिमिटेड इस्तेमाल करने की अनुमति दे दी है. पहले ब्रायन निजी यात्रा के लिए जेट का उपयोग तो कर सकते थे, लेकिन उस पर 250,000 डॉलर की सालाना कैप लगी थी. यह सीमा पार होते ही उन्हें खर्च अपनी जेब से भरना पड़ता था. अब यह लिमिट पूरी तरह खत्म कर दी गई है. यानी ब्रायन चाहे रोज 1600 किमी उड़कर ऑफिस जाएं या किसी दूसरे देश में मीटिंग के लिए निकलें, हर उड़ान का पूरा खर्च कंपनी ही उठाएगी.
कंपनी के काम से अलग शहरों या देशों की यात्राएं पहले भी कंपनी के खर्चे पर होती थीं. लेकिन नई पॉलिसी यह भी साफ करती है कि जब ब्रायन किसी बिजनेस ट्रिप पर न हों, तब भी ऑफिस पहुंचने के लिए जो लंबी उड़ान उन्हें भरनी होगी, उसका खर्च भी कंपनी ही देगी.
कंपनी देेती है इतनी सैलरी
स्टारबक्स ने अपने नए CEO को कुल 113 मिलियन डॉलर, यानी करीब 950 करोड़ रुपये से ज्यादा का पैकेज दिया है. इसमें बेसिक सैलरी 1.6 मिलियन डॉलर है, सालाना बोनस 3.6 से 7.2 मिलियन डॉलर तक हो सकता है, और कंपनी के शेयर की हिस्सेदारी सालाना 23 मिलियन डॉलर तक पहुंच सकती है. यानी बेहतरीन सैलरी, तगड़ा बोनस और अब प्राइवेट जेट की अनलिमिटेड सुविधा. स्टारबक्स ने अपने नए बॉस के लिए वाकई एक प्रीमियम पैकेज तैयार किया है. यही वजह है कि यह खबर सामने आते ही लोग मजाक में कह रहे हैं कि काश उन्हें भी ऐसी कंपनी में जॉब ऑफर मिल पाता.