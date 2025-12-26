अपने मुंह से कई गुना बड़ा अंडा निगल गया सांप, फिर हुआ ऐसा हाल... देखें वायरल Video

प्रकृति के बीच रोज ऐसी कई अदभुत घटनाएं होती रहती हैं, जिसे देखकर आप हैरान रह जाएंगे. इनमें से बहुत कम ही कैमरे में कैद हो पाती हैं. खासकर किसी वन्य जीव के शिकार करने का दृश्य बहुत कम ही देखने को मिलते हैं. इन दिनों ऐसा ही एक वीडियो वायरल हो रहा है, जिसमें एक सांप अपने मुंह से कई गुने बड़े अंडे निगलते दिख रहा है. इस वीडियो को देखकर हर कोई हैरान है.

और पढ़ें

सांप अक्सर अपने मुंह से बड़े जीवों का शिकार करता है. सांप अपने शिकार को कभी भी टुकड़ों में नहीं खाता है. प्रकृति ने उसे इतने जबड़े दिए हैं कि मेंढक, चूहा, गिलहरी, छोटे पक्षी और खरगोश तक को वो आसानी से बेबस कर देता है और उसे पूरा का पूरा निगल जाता है.

सांप के शिकार करते हुए नजारे कम देखने को मिलते हैं

सांप का शिकार करते हुए वीडियो काफी कम देखने को मिलते हैं. क्योंकि, सांप अपना शिकार काफी सतर्कता से और अकेले में करते हैं, ताकि उसके शिकार कोई भनक न पड़े. कई बार सांप दूसरे जीवों और पक्षियों के अंडे तक खा जाते हैं. अंडे को भी वो पूरा का पूरा निगल जाते हैं. अब ऐसा ही एक वीडियो वायरल हो रहा है, जिसमें एक छोटा सा सांप एक बड़े से अंडे को निगलता दिखाई देता है.

Advertisement

सोशल मीडिया प्लेटफॉर्म एक्स पर @TheeDarkCircle नाम के हैंडल से एक वीडियो शेयर किया गया है. इसमें एक सांप को अपने मुंह से कई गुना बड़ा अंडा निगलते हुए दिखाया गया है. एक बार मुंह में अंडे को भरने के बाद वो उसे निगलकर ही दम लेता है. काफी मुश्किल से सांप अंडे को निगल पाता है. अंडा निगलने पर उसका पेट किसी रबड़ की ट्यूब की तरफ फूल जाता है.

कुछ ही देर में निगल गया पूरा अंडा

कुछ देर पेट में रखने के बाद सांप अंडे को बाहर निकाल देता है. बाहर निकला अंडा पूरी तरह से निचोड़ा हुआ रहता है. इससे साफ पता चलता है कि सांप ने अंडे को निगलकर उसे अपनी मजबूत जकड़न से अंदर ही फोड़ दिया और उसे पी गया. उसके बाद उसके बाहरी लेयर यानी छिलके को निकालकर फेंक दिया.

इस वीडियो पर कई लोगों ने अपनी प्रतिक्रियाएं जाहिर की है. एक यूजर ने लिखा है कि एक पूरे अंडे को निगल जाना, सांप की अदभुत क्षमता को दर्शाता है. वहीं दूसरे यूजर लिखा है कि सांप जैसे जीव के लिए अंडे को से फोड़ पाना आसान नहीं होता है.

---- समाप्त ----