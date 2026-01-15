टेलर स्विफ्ट के गाने पर शशि थरूर ने किया डांस, खुद को बताया 'Swiftie'

इन दिनों इंटरनेट पर एक ऐसा वीडियो वायरल हो रहा है, जिसमें कांग्रेस सांसद शशि थरूर एक अंग्रेजी गाने पर थिरकते नजर आ रहे हैं. इस वीडियो ने टेलर स्विफ्ट के प्रशंसकों को हैरान कर दिया है, क्योंकि शशि थरूर जिस गाने पर थिरकते दिखे हैं वो टेलर स्विफ्ट का 'द फेट ऑफ ओफेलिया' है.

थारूर ने सोशल मीडिया प्लेटफॉर्म पर अपने आधिकारिक इंस्टाग्राम हैंडल से ये वीडियो साझा किया है. इस छोटे से वीडियो क्लिप में तिरुवनंतपुरम के सांसद को अपने व्यस्त कार्यक्रम से कुछ समय निकालकर गाने पर थिरकते हुए दिखाया गया है, जो एक अनुभवी सांसद के व्यक्तिगत जीवन का एक दुर्लभ और हल्की-फुल्की झलक पेश करती है.

वीडियो को देखकर ऐसा प्रतीत होता है कि यह वीडियो उनके कॉन्फ्रेंस रूम में रिकॉर्ड किया गया है, जिसमें थारूर को टेलर स्विफ्ट के सुपरहिट गाने "बिकॉज द सोशल मीडिया गर्ल डिसाइड इट्स टाइम" पर झूमते हुए दिखाया गया है.

अपने पोस्ट के साथ दिए गए कैप्शन में उन्होंने लिखा है - स्पीकर को कॉन्फ्रेंस में द्विपक्षीय बैठकों और मेरे इनबॉक्स के बढ़ते दबाव के बीच, एक सांसद भी स्विफ्टी बन सकता है.क्या स्विफ्टीज़ इस बात से सहमत हैं?

वीडियो पर लिखे टेक्स्ट तो और भी मजेदार हैं. इसमें लिखा है - जब आपके पास 35,000 अनरीड ईमेल, 5,000 अपओपेन्ड व्हाट्सएप मैसेज और लिखने के लिए 15 संपादकीय लेख हों, लेकिन सोशल मीडिया गर्ल तय करती है कि अब कंटेंट बनाने का समय है.

सोशल मीडिया यूजर्स शशि थरूर के इस अनोखे अंदाज पर बेहद रोमांचित दिखे. खासकर स्विफ्टीज इस अप्रत्याशित बदलाव से बेहद खुश नजर आए और कमेंट सेक्शन में दिल वाले इमोजी, गानों के रेफरेंस और मजाकिया अंदाज में अपनी प्रतिक्रियाएं जाहिर की. एक यूजर ने लिखा - क्या थरूर साहब को स्विफ्टी कहना सेफ है. एक यूजर ने लिखा - पूकी संतुर सर. वहीं एक अन्य यूजर ने लिखा - स्विफ्टी थरूर.

