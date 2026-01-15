सऊदी अरब के सबसे बुजुर्ग शख्स की 142 साल में मौत, 110 में आखिरी बार निकाह कर बने थे पिता

सऊदी अरब में खुद को देश का सबसे उम्रदराज व्यक्ति बताए जाने वाले नासिर बिन रदान अल राशिद अल वदाई का निधन हो गया है. गल्फ न्यूज के मुताबिक, उनकी मौत 8 जनवरी को राजधानी रियाद में हुई.
गल्फ न्यूज के मुताबिक, उनके जनाजे की नमाज धाहरान अल जनूब में अदा की गई, जिसमें 7,000 से ज्यादा लोग शामिल हुए. इसके बाद उन्हें उनके पैतृक गांव अल राशिद में दफनाया गया. बताया जाता है कि अल वदाई अपने पीछे 134 बच्चे और पोते-पोतियां छोड़ गए हैं.
1884 में जन्म, कई पीढ़ियों का दौर देखा
सऊदी मीडिया का कहना है कि अल वदाई का जन्म 1884 में हुआ था. यह वही साल था जब अमेरिका में स्टैच्यू ऑफ लिबर्टी का निर्माण शुरू हुआ था. उस समय तक सऊदी अरब का एकीकरण भी नहीं हुआ था.
परिवार के मुताबिक, अल वदाई ने देश के संस्थापक किंग अब्दुल अजीज से लेकर मौजूदा शासक किंग सलमान तक का दौर देखा. उन्होंने कई राजाओं, पीढ़ियों और ऐतिहासिक बदलावों को अपनी आंखों से देखा.
देखें उनके जनाजे का वीडियो
110 साल में निकाह, 40 से ज्यादा बार हज
अल वदाई की जिंदगी को खास बनाने वाली बातें भी कम नहीं थीं. परिवार का कहना है कि उन्होंने 110 साल की उम्र में आखिरी बार निकाह किया था और बाद में उनके यहां एक बेटी भी पैदा हुई.धार्मिक आस्था के मामले में भी वे बेहद समर्पित थे. बताया जाता है कि उन्होंने अपने जीवन में 40 से ज्यादा बार हज यात्रा पूरी की थी.
142 साल की उम्र पर उठे सवाल
हालांकि, उनकी उम्र को लेकर विशेषज्ञों ने सवाल खड़े किए हैं. ब्रिटेन की मीडिया रिपोर्ट्स के मुताबिक, मेट्रो न्यूज से बातचीत में ब्रिटिश सोसाइटी फॉर रिसर्च ऑन एजिंग के चेयरमैन डेविड वीनकोव ने कहा कि किसी व्यक्ति का 142 साल तक जीवित रहना बेहद असंभव लगता है.उनके मुताबिक, 100 साल की उम्र के बाद हर अगला साल जी पाना सिक्का उछालने जैसा होता है. यानी संभावना तो होती है, लेकिन बहुत कम. उन्होंने कहा कि 142 साल तक पहुंचना ऐसा है जैसे 40 बार लगातार सिक्का उछालने पर हर बार एक ही तरफ गिर जाए.
दुनिया में अब तक सबसे ज्यादा उम्र जीने वाले लोग
अब तक के सत्यापित रिकॉर्ड में दुनिया की सबसे ज्यादा उम्र जीने वाली महिला जीन कैलमेंट थीं, जिनकी उम्र 122 साल थी. इसके बाद काने तनाका जैसी शख्सियतों के नाम आते हैं.