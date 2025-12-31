scorecardresearch
 
प्राण जाए, मगर रील्स ना जाए... बर्फ में साड़ी पहनकर फोटो क्लिक करवाने का नया ट्रेंड

सोशल मीडिया पर इन दिनों एक अजीब ट्रेंड देखने को मिल रहा है. पहाड़ों पर कड़ाके की ठंड और चारों तरफ बर्फ के बीच महिलाएं स्वेटर-जैकेट उतारकर साड़ी में रील्स बनाती नजर आ रही हैं. फिल्मों में हमने कई बार देखा है कि एक्ट्रेस बर्फीले पहाड़ों पर साड़ी पहनकर डांस करती हैं, बिना ठंड की परवाह किए. अब उसी ग्लैमर और फिल्मी सीन को फॉलो करते हुए आज की कई लड़कियां भी रियल लाइफ में वैसा ही कंटेंट बना रही हैं.

रील्स में साड़ी, खुले बाल और बैकग्राउंड में बर्फ—यह कॉम्बिनेशन लोगों का ध्यान खूब खींच रहा है. ( Photo: Instagram/ @jyoti__thakur9/ baani_dhall/priyaa_choudhary27/ stuti_basak)
सोशल मीडिया पर इन दिनों एक नया ट्रेंड तेजी से वायरल हो रहा है, जिसमें पहाड़ों पर घूमने गई महिलाएं कड़ाके की ठंड और बर्फबारी के बीच स्वेटर और जैकेट उतारकर साड़ी पहनकर रील्स बनाती नजर आ रही हैं. तापमान माइनस में होने के बावजूद ये महिलाएं सिर्फ एक वीडियो के लिए ठंड की परवाह किए बिना कैमरे के सामने पोज देती दिख रही हैं.

हालांकि, कुछ लोग इसे सिर्फ ट्रेंड और फन मान रहे हैं, तो कुछ लोग सेहत और हकीकत से दूर बताकर सवाल भी उठा रहे हैं. कुल मिलाकर, बॉलीवुड का असर एक बार फिर साफ दिख रहा है, जहां फिल्मी स्टाइल अब सोशल मीडिया ट्रेंड बन चुका है और लड़कियां उसे फॉलो करती नजर आ रही हैं.

 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

A post shared by Sami Malik (@dmt_explores)

बॉलीवुड से निकला रियल लाइफ ट्रेंड
इस ट्रेंड की जड़ें कहीं न कहीं बॉलीवुड से जुड़ी मानी जा रही हैं. फिल्मों में लंबे समय से यह दिखाया जाता रहा है कि हीरोइन बर्फीले पहाड़ों पर बिना ठंड महसूस किए साड़ी में डांस करती हैं. यह ट्रेंड सीधे तौर पर बॉलीवुड फिल्मों से प्रेरित माना जा रहा है, जहां कई फिल्मों में एक्ट्रेसेज़ को बर्फीले इलाकों में साड़ी पहनकर डांस करते हुए दिखाया गया है.

सोशल मीडिया यूजर्स का कहना है कि जिस तरह फिल्मों में हीरोइनें ठंड को नजरअंदाज कर ग्लैमर दिखाती हैं, उसी को आज की युवा पीढ़ी रियल लाइफ में फॉलो कर रही है. इंस्टाग्राम और रील्स कल्चर ने इस ट्रेंड को और हवा दे दी है.

हालांकि, जहां कुछ लोग इसे फैशन और आत्मविश्वास की अभिव्यक्ति बता रहे हैं, वहीं कई यूजर्स इसे स्वास्थ्य के लिहाज से खतरनाक भी मान रहे हैं। डॉक्टरों और सोशल मीडिया यूजर्स का कहना है कि इतनी ठंड में इस तरह के कपड़े पहनना बीमारियों को न्योता दे सकता है।

चाहे कश्मीर हो, स्विट्जरलैंड या मनाली—बॉलीवुड एक्ट्रेसेज का बर्फ में साड़ी पहनकर रोमांटिक गाने पर डांस करना हमेशा से ग्लैमर का हिस्सा रहा है.

 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

A post shared by Simran (@simarrajput____)

अब वही फिल्मी सीन सोशल मीडिया रियल लाइफ में दोहराए जा रहे हैं. आज की कई लड़कियां इस बॉलीवुड ट्रेंड को फॉलो करते हुए पहाड़ों पर घूमने के दौरान साड़ी में रील्स बना रही हैं.

 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

A post shared by Simran (@simarrajput____)

इंस्टाग्राम और अन्य प्लेटफॉर्म पर ऐसे कई वीडियो वायरल हो रहे हैं, जिनमें बैकग्राउंड में बर्फ से ढके पहाड़, ठंडी हवाएं और सामने साड़ी में पोज देती महिलाएं नजर आती हैं. 

इंस्टाग्राम पर तेजी से वायरल हो रहे वीडियो
कुछ वीडियो को लाखों व्यूज और हजारों लाइक्स मिल रहे हैं, जिससे यह ट्रेंड और भी तेजी से फैल रहा है. हालांकि, इस ट्रेंड को लेकर सोशल मीडिया पर दो तरह की प्रतिक्रिया देखने को मिल रही हैं.

एक तरफ लोग इसे आत्मविश्वास, फैशन और क्रिएटिविटी से जोड़कर देख रहे हैं, तो वहीं दूसरी ओर कई यूजर्स सवाल उठा रहे हैं कि क्या सिर्फ सोशल मीडिया लाइक्स के लिए अपनी सेहत को जोखिम में डालना सही है.

कुछ लोग यह भी कह रहे हैं कि रील्स की दुनिया में रियलिटी और फिल्मों के बीच की लाइन धुंधली होती जा रही है. फिलहाल इतना साफ है कि बॉलीवुड के सीन अब सिर्फ पर्दे तक सीमित नहीं रहे.

सोशल मीडिया ने फिल्मों के ट्रेंड को आम लोगों की जिंदगी तक पहुंचा दिया है, जहां हर कोई कुछ सेकंड की वायरल रील के लिए फिल्मी अंदाज अपनाने को तैयार नजर आ रहा है.

