पेड़ पर बैठा टाइगर! रणथंभौर का दुर्लभ नजारा वायरल, देखकर लोग रह गए दंग

जंगल में टाइगर को देखना अपने आप में रोमांच से भरा होता है, लेकिन टाइगर को पेड़ पर बैठे हुए देखना बेहद दुर्लभ माना जाता है. राजस्थान के रन्थाम्बोर नेशनल पार्क से सामने आया एक ऐसा ही वीडियो सोशल मीडिया पर तेजी से वायरल हो रहा है, जिसने वाइल्डलाइफ प्रेमियों को चौंका दिया है.

और पढ़ें

यह वीडियो वाइल्डलाइफ फोटोग्राफर फैज उल इस्लाम ने इंस्टाग्राम पर शेयर किया है. क्लिप में एक विशाल टाइगर पेड़ की ऊंची शाखाओं पर आराम से बैठा दिखाई देता है. खास बात यह है कि वीडियो में टाइगर को पेड़ पर चढ़ते हुए नहीं, बल्कि पहले से ही ऊपर संतुलन बनाकर बैठे देखा जा सकता है, जैसे वह ऊपर से पूरे इलाके पर नजर रख रहा हो.

वीडियो के साथ फ़ोटोग्राफर ने लिखा कि पेड़ पर टाइगर का यह नजारा बेहद हैरान करने वाला और दुर्लभ है, क्योंकि आमतौर पर टाइगर पेड़ों पर चढ़ने के आदी नहीं होते. उन्होंने इसे 'रणथंभौर का एक अप्रत्याशित वाइल्डलाइफ़ पल' बताया.

फैज उल इस्लाम के मुताबिक, टाइगर आमतौर पर जमीन पर शिकार करने वाले जानवर होते हैं. उनका भारी शरीर, लंबे पंजे और बड़ा आकार उन्हें पेड़ों पर चढ़ने में मुश्किल पैदा करता है। टाइगर ताकत, तेज दौड़ और छिपकर शिकार करने के लिए जाने जाते हैं, जबकि तेंदुए पेड़ों पर चढ़ने में कहीं ज्यादा फुर्तीले होते हैं. इसी वजह से टाइगर को इस तरह शाखाओं पर बैठे देखना बेहद असामान्य माना जाता है.

Advertisement

देखें वायरल वीडियो

वन्यजीव विशेषज्ञों का कहना है कि टाइगर का पेड़ पर चढ़ना असंभव नहीं है, लेकिन ऐसे दृश्य बहुत कम देखने को मिलते हैं. आम तौर पर जमीन पर रहने और शिकार करने वाला यह जानवर जब इस तरह ऊपर दिखाई देता है, तो वह उसकी अनदेखी क्षमताओं की झलक देता है. यही कारण है कि ऐसे पल वाइल्डलाइफ फोटोग्राफी में खास माने जाते हैं.

वीडियो सामने आते ही सोशल मीडिया पर प्रतिक्रियाओं की बाढ़ आ गई. कई यूजर्स ने इसे 'ज़िंदगी में एक बार देखने वाला नजारा' बताया, तो कुछ ने फोटोग्राफर की तारीफ की कि उन्होंने बिना टाइगर को परेशान किए इतना दुर्लभ दृश्य कैमरे में कैद किया.

गौरतलब है कि हाल के दिनों में रणथंभौर से कई वाइल्डलाइफ़ वीडियो वायरल हुए हैं. इससे पहले भी टाइगर से जुड़े कुछ नजारे सोशल मीडिया पर खूब चर्चा में रहे हैं, जिसने इस नेशनल पार्क को एक बार फिर सुर्खियों में ला दिया है.

---- समाप्त ----