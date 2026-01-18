'मुझे हर महीने 5 लाख चाहिए…', पाक एक्ट्रेस के निकाह की क्लिप पर क्यों छिड़ गई बहस

सोशल मीडिया पर इन दिनों पाकिस्तान के एक निकाह समारोह का वीडियो जबरदस्त सुर्खियां बटोर रहा है. वीडियो उसी वक्त चर्चा में आया जब यह बताया गया कि क्लिप पाकिस्तान की एक्ट्रेस हिना अफरीदी के निकाह की है. हिना ने हाल ही में सोशल मीडिया पर्सनैलिटी तैमूर अकबर से निकाह किया और शादी की तस्वीरें लगातार वायरल हो रही हैं. लेकिन इन तमाम खूबसूरत पलों के बीच एक छोटी-सी वीडियो ने बहस छेड़ दी है.
वायरल क्लिप में हिना अफरीदी बेहद हल्के-फुल्के अंदाज में अपने पति के सामने एक शर्त रखती नजर आती हैं. वीडियो में वह हंसते हुए कहती हैं कि उन्हें हर महीने 5 लाख रुपये, साथ ही ट्रैवल और शॉपिंग का पूरा इंतज़ाम चाहिए. तैमूर अकबर भी मुस्कुराते हुए इन बातों से सहमत हो जाते हैं. देखने में यह पूरा संवाद मजाक-मस्ती जैसा लगता है, लेकिन सोशल मीडिया ने इसे दो बिल्कुल अलग नजरियों से लिया है और यही से बहस शुरू हुई.
पहले देखें वायरल वीडियो
एक तरफ कई यूजर्स का कहना है कि निकाह की रस्मों के दौरान हल्की-फुल्की नोकझोंक और मस्ती आम बात है. उनके मुताबिक, हिना ने जो कहा वह महज एक प्रतीकात्मक मजाक था, जिसे शादी के माहौल में गंभीरता से लेना ही नहीं चाहिए. वे यह भी दावा कर रहे हैं कि दूल्हा-दुल्हन की हंसी देखकर साफ़ दिखता है कि दोनों ने इसे मजाक की तरह ही लिया.
लेकिन दूसरी ओर एक बड़ा वर्ग इस वीडियो को लेकर गंभीर सवाल उठा रहा है. उनका तर्क है कि शादी जैसे संवेदनशील रिश्ते में इतनी बड़ी आर्थिक शर्तें मजाक में भी कह देना भविष्य में गलत संदेश दे सकता है.कुछ लोग इसे रिश्तों में 'लेन-देन वाली सोच' को बढ़ावा देने जैसा बता रहे हैं. एक यूज़र ने लिखा, 'शादी भरोसे और प्यार से चलती है, पैसों की शर्तों से नहीं.
कुछ ने इसपर वीडियो भी बनाया
बहस का तीसरा पहलू भी सामने आया है. कई महिला यूजर्स ने हिना की इस 'मजाकिया शर्त' को महिला सशक्तिकरण से जोड़ते हुए कहा कि पत्नी की आर्थिक सुरक्षा पति की जिम्मेदारी है और इस पर खुलकर बात करना गलत नहीं है. है.