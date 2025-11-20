scorecardresearch
 

पहाड़ी मोड़ पर बाल-बाल बची गाड़ी! ओवरलोडिंग का खौफनाक वीडियो वायरल

पहाड़ों में ड्राइविंग कभी भी मजाक नहीं होती. इसका ताजा उदाहरण एक ऐसा वीडियो है, जिसने सोशल मीडिया पर लोगों की धड़कनें बढ़ा दीं.

उत्तराखंड पुलिस ने अपने आधिकारिक एक्स अकाउंट से शेयर किया है (Photos: @uttarakhandcops/X)
पहाड़ी इलाकों में ड्राइविंग हमेशा जोखिमों से भरी होती है, लेकिन कुछ लोग आज भी लापरवाही से बाज नहीं आते. इसी लापरवाही की एक ताजा मिसाल उस वीडियो में दिखती है, जिसे देखकर सोशल मीडिया यूजर्स दंग रह गए.

 उत्तराखंड में एक ओवरलोडेड वाहन खतरनाक पहाड़ी मोड़ पर अचानक पलटते-पलटते बच गया और पूरा वाकया कैमरे में रिकॉर्ड हो गया. वीडियो सामने आते ही सोशल मीडिया पर सुरक्षा को लेकर बहस तेज हो गई.

यह वीडियो उत्तराखंड पुलिस ने अपने आधिकारिक एक्स अकाउंट से शेयर किया है. इसके साथ उन्होंने बेहद सख्त चेतावनी भी दी। पुलिस ने लिखा-ओवरलोडिंग कोई ‘छोटी गलती’ नहीं बल्कि एक जानलेवा जोखिम है. खासकर पर्वतीय मार्गों पर इसका अंजाम बेहद भयानक हो सकता है. समझदार बनें और ओवरलोडिंग से बचें.

वीडियो में देखा जा सकता है कि एक छोटा वाहन अपने पीछे भारी मात्रा में सामान लादकर एक बेहद तंग और तीखे मोड़ पर चढ़ने की कोशिश करता है. जैसे ही ड्राइवर मोड़ लेता है, गाड़ी संतुलन खो देती है. देखते ही देखते गाड़ी एक तरफ खतरनाक तरीके से झुक जाती है और उसके आगे के पहिए हवा में उठ जाते हैं.

देखें वायरल वीडियो

 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

 कुछ सेकंड तक माहौल ऐसा बन जाता है कि लगता है गाड़ी किसी भी पल पलट जाएगी. हालांकि, ड्राइवर किसी तरह संयम बनाए रखता है और गाड़ी को फिर से संतुलित कर लेता है. लेकिन इस पल भर की घटना ने पहाड़ी सड़कों पर ओवरलोडिंग के खतरों की सच्चाई साफ कर दी है.

पहाड़ों में ओवरलोडिंग क्यों है खतरनाक

पुलिस और विशेषज्ञों के अनुसार, पहाड़ों में ओवरलोडिंग वाहन की स्थिरता को काफी हद तक कम कर देती है. इससे ब्रेकिंग दूरी बढ़ जाती है, मोड़ों पर कंट्रोल घट जाता है और जरा-सी गलती भारी दुर्घटना में बदल सकती है. कई बार ऐसे हादसों में ड्राइवर ही नहीं, बल्कि सड़क से गुजरने वाले दूसरे वाहन और पैदल यात्री भी इसकी चपेट में आ जाते हैं.

वीडियो वायरल होने के बाद सोशल मीडिया यूजर्स ने कड़े नियमों और भारी जुर्माने की मांग की है. कई लोगों ने कहा कि ओवरलोडेड वाहन न सिर्फ नियम तोड़ते हैं, बल्कि दूसरों की जान को भी खतरे में डालते हैं. कुछ यूजर्स ने सुझाव दिया कि ऐसे इलाकों में नियमित चेकिंग, सख्त जुर्माना और तुरंत कार्रवाई ही ऐसे मामलों को रोक सकती है.


 

