प्यार चाहिए तो लाल, नहीं तो ग्रीन... क्यों लोगों ने न्यू ईयर पर विश के हिसाब से पहने अंडरवियर!

क्या वाकई किसी के अंडरवियर का रंग उसके पूरे साल की दिशा और किस्मत तय कर सकता है? सोशल मीडिया पर इन दिनों ऐसी ही एक दिलचस्प थ्योरी चर्चा में है. मान्यता के मुताबिक, नए साल की शुरुआत में पहना गया अंडरवियर का रंग इंसान की एनर्जी को प्रभावित करता है.

कई देशों में लंबे समय से अंडरवियर के रंगों को अलग-अलग तरह की खुशकिस्मती से जोड़ा जाता रहा है
दुनिया भर में अजीब-ओ-गरीब ट्रेंड्स की कोई कमी नहीं है. गुड लक के लिए लोग क्या-क्या नहीं करते. कभी टोटके, कभी रंग, तो कभी छोटी-छोटी मान्यताएं. ऐसा ही एक दिलचस्प ट्रेंड एक बार फिर चर्चा में है, जो नए साल की रात से जुड़ा है.

जब 31 दिसंबर की रात घड़ी बारह बजाती है और नया साल दस्तक देता है, तो दुनिया के कई हिस्सों में लोग एक खास परंपरा निभाते हैं. न्यू ईयर की रात खास रंग का अंडरवियर पहनना. मान्यता है कि जिस रंग का अंडरवियर आप पहनते हैं, वही तय करता है कि आने वाले साल में आपकी किस्मत, प्यार और पैसा किस दिशा में जाएगा. यह परंपरा लैटिन अमेरिका से लेकर यूरोप तक पुरानी मानी जाती है, लेकिन हाल के समय में सोशल मीडिया, खासकर TikTok, ने इसे फिर से ट्रेंड में ला दिया है.

आज जब दुनिया अनिश्चितताओं से भरी हुई है, तो कई लोग ऐसे छोटे-छोटे प्रतीकों का सहारा लेते हैं, जो उन्हें उम्मीद और कंट्रोल का एहसास देते हैं. इसी सोच के तहत लोग मानते हैं कि अंडरवियर का रंग उनके नए साल की एनर्जी तय कर सकता है. TikTok क्रिएटर लिबर्टी वॉकर ने पिछले साल इस अनोखी परंपरा पर एक वीडियो शेयर किया था. इसमें उन्होंने कहा था कि नए साल में जो चीज आप अपनी जिंदगी में लाना चाहते हैं, उसी के हिसाब से अंडरवियर का रंग चुना जाता है.

यह वीडियो देखते ही देखते वायरल हो गया. सिर्फ 24 घंटों के भीतर इसे 2.21 लाख से ज्यादा व्यूज मिले. इससे साफ है कि यह ट्रेंड कितने लोगों के लिए मायने रखता है और सोशल मीडिया पर इसकी पकड़ कितनी मजबूत हो चुकी है.

पॉपुलर कल्चर वेबसाइट PopSugar की रिपोर्ट के मुताबिक, एक्सपर्ट माल्डोनाडो का कहना है कि यह मान्यता ‘एन्क्लोथ्ड कॉग्निशन’ की अवधारणा से जुड़ी है. इस थ्योरी के अनुसार, हम जो पहनते हैं, वह हमारी सोच, भावनाओं और व्यवहार को प्रभावित करता है. यानी अगर आप किसी चीज पर विश्वास करते हैं और उसे महसूस करते हैं, तो आप अपनी चाहत की दिशा में आधा सफर तय कर चुके होते हैं.


ग्रीन (हरा)
हरा रंग बदलाव, नई शुरुआत और जीवन से जुड़ा होता है. इसे पहनने वाले लोग आमतौर पर नए अनुभव, नई जगहें या जीवन में बड़ा बदलाव चाहते हैं. यह ग्रोथ और ताजगी का संकेत माना जाता है.

रेड (लाल)
लाल रंग सबसे लोकप्रिय माना जाता है. यह जुनून, रोमांस और आकर्षण का प्रतीक है. नई रिलेशनशिप की चाह, शादी, या मौजूदा रिश्ते में जोश लाने की उम्मीद रखने वाले लोग इसे चुनते हैं.

पिंक (गुलाबी)
पिंक रंग प्यार, अपनापन और इमोशनल कनेक्शन का प्रतीक माना जाता है. यह उन लोगों के लिए चुना जाता है जो रिश्तों में गर्मजोशी चाहते हैं. चाहे दोस्ती हो, परिवार हो या रोमांटिक रिलेशन.यह रंग भावनात्मक संतुलन और सौहार्द बढ़ाने से जोड़ा जाता है.

व्हाइट (सफेद)
सफेद रंग शांति, सादगी और मानसिक सुकून का संकेत है. जिनका साल तनाव, उलझनों या दबाव में बीता हो, वे इसे चुनते हैं. यह रंग भरोसा दिलाता है कि आने वाला समय ज्यादा शांत और संतुलित हो सकता है.

येलो (पीला)
पीला रंग धन, सफलता और पॉजिटिव एनर्जी से जुड़ा माना जाता है. जिनकी उम्मीदें करियर ग्रोथ, सैलरी बढ़ोतरी या आर्थिक स्थिरता से जुड़ी होती हैं, वे इस रंग को पहनना शुभ मानते हैं.

ब्लैक (काला)
काला रंग अक्सर गलत समझा जाता है, लेकिन इस मान्यता में यह ताकत, नियंत्रण और आत्मविश्वास का प्रतीक है। यह उन लोगों के लिए माना जाता है जो अपने जीवन की बागडोर खुद संभालना चाहते हैं और साफ लक्ष्य लेकर आगे बढ़ना चाहते हैं.

 

