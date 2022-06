ऑफिस आने में 1 मिनट की भी देरी हुई तो इतनी देर करना होगा एक्स्ट्रा काम! वायरल पोस्ट

कई कंपनियां चार दिन काम और तीन दिन की छुट्टी के फॉर्मूले पर काम रही हैं. दुनियाभर में Four Day Work Week फॉर्मूला अपनाने पर विचार हो रहा है. लेकिन कुछ कंपनियां/दफ्तर ऐसे भी हैं, जो कर्मचारियों से अधिक से अधिक उत्पादकता हासिल करने के लिए निगेटिव तरीकों को अपना रहे हैं. इसकी एक बानगी सोशल मीडिया पर वायरल एक पोस्ट में देखने को मिली.

दरअसल, सोशल मीडिया पर एक अज्ञात कार्यस्थल का नियम वायरल हो रहा है, जिसे 'न्यू ऑफिस रूल' का नाम दिया गया है. इस वायरल रूल लेटर में लिखा है कि कर्मचारी जितने मिनट ऑफिस लेट आएंगे, उन्हें ऑफिस खत्म होने के बाद उसी हिसाब से 10 मिनट एक्स्ट्रा काम करना होगा.

'न्यू ऑफिस रूल' के मुताबिक, अगर कोई कर्मचारी ऑफिस टाइम 10 बजे से 2 मिनट लेट आता है तो उसे शाम 6 बजे यानी ऑफिस खत्म होने के बाद 20 मिनट एक्स्ट्रा (6 बजकर 20 मिनट तक) काम करना होगा.

When you know its time to quit. pic.twitter.com/PxLyJQucgp