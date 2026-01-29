scorecardresearch
 
नेतन्याहू के फोन पर लाल टेप वाली तस्वीर वायरल, क्या है इसके पीछे की वजह?

इज़राइल के प्रधानमंत्री बेंजामिन नेतन्याहू की एक तस्वीर सामने आई है, जिसमें उनके फोन पर टेप लगा हुआ दिख रहा है. इसे देखकर लोगों की दिलचस्पी बढ़ गई और वे पूछने लगे कि आखिर ऐसा क्यों किया गया.

स तस्वीर में लोगों का ध्यान उनके फोन पर लगे टेप ने खींचा (Image: X/@MarioNawfal)

इजराइल के प्रधानमंत्री बेंजामिन नेतन्याहू की एक तस्वीर सोशल मीडिया पर वायरल हो रही है, जिसमें वे एक गहरे रंग की गाड़ी के पास खड़े होकर मोबाइल पर बात करते दिखाई देते हैं. लेकिन इस तस्वीर में लोगों का ध्यान उनके फोन पर लगे टेप ने खींचा, जो उसके रियर कैमरों को ढकता हुआ दिख रहा है. सोशल मीडिया यूजर्स ने तुरंत सवाल उठाए कि आखिर दुनिया के सबसे सुरक्षित माने जाने वाले देशों में से एक के प्रधानमंत्री को अपने कैमरे को ढकने की जरूरत क्यों पड़ रही है.

इंफ्लुएंसर मारियो नॉफल ने X पर लिखा-नेतन्याहू अपने फोन के कैमरे पर टेप क्यों लगाते हैं? उन्हें किससे डर है? और अगर इजराइल के प्रधानमंत्री को ऐसा करना पड़ रहा है, तो आम लोगों के लिए इसका क्या मतलब है? इस सवाल के बाद ऑनलाइन बहस और बढ़ गई. कई लोगों ने यह जानने की कोशिश की कि नेतन्याहू किस फोन का इस्तेमाल कर रहे हैं और कैमरा कवर करना किस तरह की सुरक्षा प्रक्रिया का हिस्सा है.

इजराइली अधिकारियों की सुरक्षा प्रोटोकॉल या कुछ और?

प्रधानमंत्री कार्यालय की ओर से इस तस्वीर पर कोई बयान नहीं आया है. हालांकि कुछ लोगों ने दावा किया कि यह टेप इजराइल में संवेदनशील सरकारी जगहों पर अपनाई जाने वाली सामान्य सुरक्षा प्रक्रिया हो सकती है, जहां कैमरों को गलती से भी सक्रिय होने से रोका जाता है. X के ही इनबिल्ट AI Grok ने भी इसे 'स्टैंडर्ड इजराइली सिक्योरिटी प्रोटोकॉल' बताया.

वहीं कुछ यूजर्स ने चिंता जताई कि अगर इतने उच्च सुरक्षा घेरे में रहने वाला एक प्रधानमंत्री भी कैमरा ढकने की जरूरत महसूस करता है, तो आम लोग कैसे सुरक्षित रह सकते हैं. एक यूजर ने लिखा कि अगर उन्हें डर है कि कोई उन पर नजर रख सकता है, तो हमें जरूर चिंतित होना चाहिए. हमारे फोन उतने सुरक्षित नहीं हैं.

फोन में टेप लगाने की जरूरत क्यों?

इजराइल साइबर हमलों के मामले में दुनिया के सबसे अधिक निशाने पर रहने वाले देशों में शामिल है. 2025 में उसके नेशनल साइबर डायरेक्टरेट ने 26,000 से ज्यादा साइबर घटनाओं को हैंडल किया था. इसी संदर्भ में नेतन्याहू का कैमरा ढकना और भी चर्चाओं का कारण बन गया.

कैमरा हैकिंग या 'कैमफेक्टिंग' एक ऐसी प्रक्रिया है, जिसमें हैकर्स डिवाइस के कैमरे को चुपचाप रिमोटली ऑन कर लेते हैं. इससे बचने के लिए एक्सपर्ट्स कैमरा कवर को एक सरल लेकिन प्रभावी सुरक्षा कदम मानते हैं. यही वजह है कि नेतन्याहू की यह एक तस्वीर अब दुनिया भर में फोन सुरक्षा को लेकर नई बहस छेड़ चुकी है.

