'NASA ने साइंस का नाश किया', लैपटॉप के पास देवी लक्ष्मी, सरस्वती की फोटो, निशाने पर नासा इंटर्न

नासा, जो कि अमेरिका की टॉप स्पेस एजेंसी है उसके द्वारा सोशल मीडिया पर शेयर की गई एक तस्वीर ने विज्ञान और धर्म की बहस को फिर जिंदा कर दिया है. इस तस्वीर में भारतीय-अमेरिकी मूल की एक लड़की है जो सांइस की स्टूडेंट होने के साथ-साथ भगवान में आस्था रखने को लेकर निशाने पर है. हालांकि, ट्विटर पर उसके समर्थन में भी काफी लोग हैं.

दरअसल, नासा (NASA) ने ट्विटर पर कुछ फोटोज पोस्ट किए. इसके जरिए नासा ने अपने इंटर्नशिप प्रोग्राम (NASA Internship) के बारे में याद दिलाया और इच्छुक छात्रों से अप्लाई करने को कहा. इन तस्वीरों में से एक तस्वीर भारतीय-अमेरिकी मूल की एक लड़की की थी. इसमें उसके पीछे लैपटॉप के साथ-साथ देवी लक्ष्मी, देवी सरस्वती की बहुत सी मूर्तियां और तस्वीरें रखी थीं. इसी को लेकर वह लड़की और नासा सोशल मीडिया पर लोगों के निशाने पर थे.

सोशल मीडिया पर यूजर्स बोल रहे थे कि नासा ऐसा करके साइंस का मजाक उड़ा रहा है. हालांकि, कई उस इंटर्न के समर्थन में भी उतरे. कई ऐसे यूजर्स थे जिन्होंने लिखा कि धर्म के नाम पर किसी को निशाने पर लेना ठीक नहीं. कई यूजर्स ने कहा कि किसी की आस्था का ऐसा मजाक नहीं उड़ाना चाहिए.

एक यूजर ने लिखा, 'मैं हिंदू हूं. मैं भगवान में नहीं मानता लेकिन अपने धर्म और इसकी शिक्षा का सम्मान करता हूं. हमेशा दूसरे के धर्म और मान्यताओं का सम्मान भी करता हूं. मैंने कभी उनका मन बदलने की कोशिश नहीं की. लोगों को उनके धर्म के लिए ट्रोल करना बंद कीजिए.'